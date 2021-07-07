"Так не работает": в НАТО усомнились во вхождении Украины в альянс

"Это так не работает. Строгих критериев, после выполнения которых предоставляется членство, нет, потому что это политические решения, а не чисто технические параметры", — пояснил он в ходе пресс-конференции в Вильнюсе.
Аппатурай также уточнил, что реформы представляют важность, но только выполнения поставленных условий будет мало. Не только Украина должна проявить готовность к вступлению в альянс, но и военный блок должен быть готовым к расширению, резюмировал специальный представитель НАТО.
Напомним, Киев отказался от внеблокового статуса в декабре 2014 года. В феврале 2019 года Верховной радой были приняты изменения к конституции и закреплен курс страны в Европейский союз и Североатлантический альянс.
А недавно в Государственной Думе России прокомментировали слова МИД Украины о вступлении в НАТО и Евросоюз. Высшие украинские государственные чиновники "поражены историческим невежеством", попытки "оторвать Украину от России" всегда заканчивались провалом, заявила РИА Новости член думского комитета по международным деламЕлена Панина в комментарии по заявлению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
Ранее Кулеба заявлял, что Украина будет членом НАТО раньше, чем войдет в Евросоюз. При этом экс- генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен отметил, что Киеву для членства в альянсе требуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых потребуется много времени.