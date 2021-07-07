В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

"Это так не работает": в  НАТО резко ответили на вопрос о вхождении Украины в альянс

Анна Безрукова
48 минут назад
Реформы не могут стать гарантом для вхождения Украины в НАТО. Об этом заявил специальный представитель генсека альянса Джеймс Аппатурай.
"Так не работает": в НАТО усомнились во вхождении Украины в альянс
Фото: ReutersReuters
"Это так не работает. Строгих критериев, после выполнения которых предоставляется членство, нет, потому что это политические решения, а не чисто технические параметры", — пояснил он в ходе пресс-конференции в Вильнюсе.
Аппатурай также уточнил, что реформы представляют важность, но только выполнения поставленных условий будет мало. Не только Украина должна проявить готовность к вступлению в альянс, но и военный блок должен быть готовым к расширению, резюмировал специальный представитель НАТО.
Напомним, Киев отказался от внеблокового статуса в декабре 2014 года. В феврале 2019 года Верховной радой были приняты изменения к конституции и закреплен курс страны в Европейский союз и Североатлантический альянс.
А недавно в Государственной Думе России прокомментировали слова МИД Украины о вступлении в НАТО и Евросоюз. Высшие украинские государственные чиновники "поражены историческим невежеством", попытки "оторвать Украину от России" всегда заканчивались провалом, заявила РИА Новости член думского комитета по международным делам Елена Панина в комментарии по заявлению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
Ранее Кулеба заявлял, что Украина будет членом НАТО раньше, чем войдет в Евросоюз. При этом экс- генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен отметил, что Киеву для членства в альянсе требуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых потребуется много времени.
В мире,Джеймс Аппатурай,Андерс Расмуссен,Елена Панина,Верховная Рада,Комитет госдумы по международным делам,НАТО,Госдума,МИД,ЕС,РИА Новости,Вильнюс,Украина,
174
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители