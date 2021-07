Режиссер и актер Роберт Дауни - старший умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщила в среду газета New York Daily News со ссылкой на его жену.

Первой известной работой режиссера стал фильм "Патни Своуп" (Putney Swope, 1969), также положительно критиками была воспринята картина "Дворец Грисера" (Greaser’s Palace, 1972). Дауни - старший также снялся в нескольких фильмах, таких как "Ночи в стиле буги" (Boogie Nights, 1997), "Магнолия" (Magnolia, 1999), "Жить и умереть в Лос-Анджелесе" (To Live and Die in L.A., 1985).