«Миром мы не разойдемся»: Трамп судится с соцсетями

Бывший президент США Дональд Трамп не смирился с блокировкой собственных аккаунтов в крупнейших соцсетях и подал в суд на компании Facebook, Twitter и Google , а также их руководителей. Политик уверен, что IT-гиганты нарушили его право на свободу слова. Какую цель преследует Трамп и как этот иск может отразиться на онлайн-сервисах — разбиралась «Газета.Ru».

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Экс-президент США Дональд Трамп решил продолжить свою войну с крупнейшими IT-компаниями в суде, сообщает CNBC. Он подал иски против Facebook, Twitter и Google, а также их руководителей — Марка Цукерберга , Джека Дорси и Сундара Пичаи соответственно.

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Претензия Трампа заключается в том, что компании якобы нарушили Первую поправку к Конституции США, которая гарантирует свободу слова. Бывший глава страны уверен, что его права были нарушены, когда ряд социальных сетей заблокировал его аккаунты в начале этого года. Администрации платформ аргументировали свое решение тем, что посты политика провоцировали насилие и разжигали ненависть среди американцев. YouTube, принадлежащий Google, заблокировал аккаунт Трампа в феврале на "неопределенный срок".

Twitter поступил еще жестче, запретив политику пользоваться сервисом пожизненно. Facebook утвердил бан профиля экс-президента по меньшей мере до января 2023 года.

Однако Дональд Трамп не намерен отказываться от общения с потенциальными избирателями и планирует через суд признать действия социальных сетей незаконными.

"Договариваться мы не собираемся, — заявил Трамп во время анонса своих планов по подаче иска. — Я не знаю, что произойдет в будущем, но миром мы не разойдемся".

В иске указано требование разблокировать аккаунты истца, а также объявить Раздел 230 закона об этике в сфере коммуникаций США антиконституционным. Этот раздел защищает владельцев социальных сетей от ответственности за контент, размещенный их пользователями. В нем указано, что владелец интернет-сервиса не может рассматриваться как автор или самостоятельный источник информации, предоставленной третьим лицом. Во время своего президентского срока Трамп неоднократно пытался добиться отмены Раздела 230, но его старания не увенчались успехом.

Ряд юристов уже выразили сомнения в том, что экс-президент сможет выиграть дело против IT-гигантов.

"У этого иска нет практически никаких шансов", — заявил профессор права Университета Вандербильда Брайан Фитцпатрик в комментарии для CNBC.

Техплатформы-ответчики являются частными компаниями, а не органами власти, поэтому претензии истца по поводу нарушения Первой поправки к Конституции не обоснованы, добавил специалист.

"Я уверен, что это просто маркетинговый ход. И, честно говоря, я не удивлюсь, если вся затея закончится санкциями против адвокатов, позволивших себе подать такой бесполезный иск", — считает Фитцпатрик.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в беседе с "Газетой.Ru" также выразил уверенность в том, что иск Трампа - больше пиар, чем реальная угроза.

"Дональд Трамп после выборов потерял политическое влияние и многих бывших союзников, даже Twitter, которая долгие годы развивалась во многом благодаря высказываниям политика, заблокировала его аккаунт, как и многие другие соцсети. То есть экс-президент потерял практически все площадки для общения с электоратом и критики своих оппонентов. Трамп планировал создать собственную площадку для цифрового диалога, но сделать это в условиях противостояния с мировыми медиа-гигантами невозможно. Перед тем как покинуть Белый Дом, Трамп заявил, что поборется за президентское кресло во время следующих выборов. Для того, чтобы получить голоса выборщиков, ему нужно постоянно показывать активность и привлекать внимание прессы и избирателей. Поэтому судебный процесс против корпораций Facebook, Twitter и Google – это бесплатная реклама, пиар и заявление о политических амбициях", - считает Деев.

Дональд Трамп не впервые оспаривает действия социальных сетей, и это происшествие создает дополнительную шумиху вокруг его персоны, выходя далеко за пределы страны, заявил Марк Шерман , управляющий партнер B&C agency.

"Вряд ли такая компания, как, например, Facebook поменяет свои правила из-за этого иска, хотя тема блокировки аккаунтов без причины обсуждается в сетях очень давно", - рассуждает Шерман.

Шанс засудить такие крупные корпорации, как Google, Twitter и Facebook, у Дональда Трампа есть, но очень небольшой – здесь, скорее, желание экс-главы Соединенных Штатов привлечь внимание прессы и показать активность своим избирателям, рассказал "Газете.Ru" Кирилл Стус, руководитель практики юридической компании "Интерцессия".

По словам эксперта, обвинение в цензуре и отсылка к Первой поправке к конституции – слабые аргументы в борьбе с блокировкой аккаунтов в социальных сетях. Как правило, суды встают на сторону истцов, которые подверглись цензуре со стороны правительства, а не частных корпораций.