Опубликовано видео нападения на президента Гаити

Однако, по информации источника газеты Miami Herald в правительстве Гаити, преступники не связаны с американским ведомством DEA, а являются наемниками. Ранее сообщалось, что президент Гаити Жовенель Моиз, по предварительным данным, был застрелен вооруженным отрядом иностранцев.

Президент Гаити был убит в ночь на 7 июля в результате нападения на его частную резиденцию. Его жена Мартин Моиз была ранена. Позже появилась информация о ее гибели, однако посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло эти сообщения. Позднее посол Гаити в США Бокчит Эдмонд заявил, что первую леди Гаити Мартин Моиз пытаются доставить на лечение в Майами.