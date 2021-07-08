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Опубликовано видео нападения на президента Гаити

Газета.Ruиещё 26
15 минут назад
Момент нападения на президента Гаити Жовенеля Моиза попал на видео, снятое местными жителями в районе резиденции президента, сообщает Reuters.
Опубликовано видео нападения на президента Гаити
Фото: ReutersReuters
"Это спецоперация DEA (Управления по борьбе с наркотиками - прим. ред. "Газета.Ru")! Никому не сопротивляться! Это спецоперация DEA!" — кричит на записи по-английски один из участников нападения.
Однако, по информации источника газеты Miami Herald в правительстве Гаити, преступники не связаны с американским ведомством DEA, а являются наемниками. Ранее сообщалось, что президент Гаити Жовенель Моиз, по предварительным данным, был застрелен вооруженным отрядом иностранцев.
Президент Гаити был убит в ночь на 7 июля в результате нападения на его частную резиденцию. Его жена Мартин Моиз была ранена. Позже появилась информация о ее гибели, однако посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло эти сообщения. Позднее посол Гаити в США Бокчит Эдмонд заявил, что первую леди Гаити Мартин Моиз пытаются доставить на лечение в Майами.
В мире,Газета.Ru,Reuters,
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