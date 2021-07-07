Депутаты от правящей на Украине партии "Слуга народа" внесли в Верховную Раду законопроект, предусматривающий возможность обучения приезжих студентов на иностранных языках, в числе которых и русский. Об этом сообщает "Газета.ру".

Речь идет об отдельных учебных группах в вузах, полностью состоящих из иностранцев и лиц без гражданства, обучающихся на коммерческой основе. При этом уточняется, что в таком случае образовательные учреждения должны обеспечить изучение такими студентами украинского языка.

Предполагается, что данная инициатива поспособствует повышению имиджа Украины, привлечет инвестиции в развитие местного высшего образования, а также обеспечит бюджет дополнительными 500 миллионами долларов ежегодно, поскольку на студентов ляжет не только оплата обучения, но и косвенные расходы, в числе которых транспорт, проживание и оформление документов.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что русский язык является частью культурного разнообразия Украины и не принадлежит исключительно России.