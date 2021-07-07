Почему Запад не может понять Китай

Причина, по которой Китай был глубоко неверно понят некоторыми наблюдателями, заключается в том, что они пытались изменить страну, а не по-настоящему узнать ее, особенно ее политику на более низком уровне, сообщает газета South China Morning Post.

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Исполнительный директор аналитического центра Исследовательской группы по торговой политике Гонконга АТЭС Дэвид Додвелл сказал, что слишком пристальное внимание к мегаполисам Китая может ослепить наблюдателей от политических процессов, осуществляемых на более низких уровнях и во внутренних районах страны.

Описывая Китай как «чрезвычайно разнообразную» страну, Додвелл сказал, что «ориентированность большинства исследований на Пекин» является первой основной причиной неправильного понимания. Вторая причина заключается в том, что слишком много китайских «экспертов», по его словам, сосредоточились на изменении страны вместо того, чтобы понять, как это работает и почему это удается.

Большинство иностранцев в Китае жили вдоль того, что он называл «тонкой красной линией», путешествуя между Пекином, Шанхаем и Гуанчжоу, в значительной степени не зная о размерах и разнообразии жизни в китайских провинциях. Они говорили о Китае так, как будто его можно сравнить с Канадой или Германией, экономика которых по размерам более сопоставима с китайскими провинциями, сказал Додвелл.

Додвелл отметил, что те, кто хочет понять Китай, должны признать, что китайская культура и традиции отличаются и останутся такими и что мышление о единой гомогенизированной модели, применяемой во всем мире, бессмысленно.