Маргарета Седерфельт избрана главой ПА ОБСЕ

Седерфельт пообещала, что на новом посту будет работать, руководствуясь принципами подотчетности, вовлеченности и уважения к каждой стране. "Я считаю, что ОБСЕ как организация безопасности уникальна, - отметила она. - Широкая перспектива безопасности ОБСЕ является нашей сильной стороной".

Седерфельт подчеркнула, что парламентарии "несут огромную ответственность за работу для обеспечения безопасности при уважении прав человека, демократии и территориальной целостности каждой страны". Она также считает изменение климата одним из главных приоритетов в своей работе. Новая глава ПА ОБСЕ выразила надежду, что "мир станет сильнее после пандемии COVID-19".