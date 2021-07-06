Во Франции открылся 74-й Каннский фестиваль

На фестивале Роскино открыло российский павильон при поддержке Минкультуры РФ. Помимо большого конкурса, отечественные ленты вошли в программу авторского кино "Особый взгляд". Это фильмы "Дело" (House arrest) Алексея Германа
- младшего и "Разжимая кулаки" (Les poings desserres) Киры Коваленко
. В конкурс молодых мастеров включен проект "Белой дороги!" (White road!) Эллы Манжеевой
, а в программу Cannes XR - анимационный сериал Георгия Молодцова
"Под подушкой" (Under the pillow) в VR-формате. Советский художественный фильм Тенгиза Абуладзе
"Покаяние" (Le Repentir, 1984) вошел в цикл "Классика Канна".