Во Франции открылся 74-й Каннский фестиваль

Во Франции открылся Каннский кинофестиваль после фактически двухлетней паузы. Участники и гости поднялись по ступеням лестницы Фестивального дворца к залу "Люмьер", чтобы присутствовать на церемонии подъема занавеса.

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"74-й Каннский фестиваль начинает работу", - объявил президент киносмотра Пьер Лескюр. Он отметил важность проведения на Лазурном берегу этого первого столь крупного культурного события во Франции в очном формате с момента наступления чрезвычайной санитарной ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

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По красной дорожке прошли Марион Котийяр, Джоди Фостер и другие. С разрешения хозяев форума участники и гости фестиваля периодически снимали маски для фото- и видеорепортеров.

Открыла фестиваль в Канне картина французского режиссера Леоса Каракса "Аннетт" (Annette). Герои ленты, события которой происходят в Лос-Анджелесе , - стендап-комик и его спутница, являющаяся всемирно известной певицей. Их жизнь навсегда перевернет рождение дочери Аннетт, обладающей уникальным даром. В этой рок-опере прозвучит музыка группы Sparks. Главные роли в киноленте сыграли Адам Драйвер и Марион Котийяр.

Напутствие мэра

Как счел необходимым заранее напомнить гостям мэр Канна Давид Лиснар, пандемия еще не завершилась, и все "должны следовать строгому санитарному протоколу". Но, по его личному мнению, "участие в таком профессиональном событии, как Каннский фестиваль, гораздо более надежно в санитарном плане, чем, например, поездка в метро или воскресный визит в супермаркет".

Ведущая церемонии в зале "Люмьер", французская киноактриса Дория Тилье, уже поднималась на предыдущем фестивале по каннской лестнице, чтобы представить публике фильм Николя Бедоса "Прекрасная эпоха" (La Belle epoque, 2019), в котором сыграла одну из главных ролей. "Всегда интересно делать что-то новое", - сказала актриса о порученной ей в Канне ответственной миссии. Как сообщили организаторы форума, она также представит на Лазурном берегу - уже в качестве режиссера - собственный короткометражный фильм в специальной программе "Каннские таланты".

По мнению устроителей фестиваля, его проведение доказывает, по меньшей мере, две вещи. Во-первых, кино вернулось в нашу жизнь. Во-вторых, даже в сегодняшних условиях возможно провести настоящий фестиваль.

Выбор устроителей

Готовясь к фестивалю, организаторы просмотрели в общей сложности 2 800 кинолент. Для его различных программ отобраны шесть десятков картин, в том числе 24 в основной конкурс. Среди претендентов на "Золотую пальмовую ветвь" - работы итальянского режиссера Нанни Моретти "Три этажа" (Tre Piani), лента нидерландского и американского режиссера Пола Верховена "Непорочная дева" (Benedetta), авторская картина японца Рюсаке Хамагучи "Ты можешь водить мою машину" (Drive my car).

Представлен в основном конкурсе и новый фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" (Petrov's flu). В Канне с успехом демонстрировались две его предыдущие картины - "Ученик" и "Лето". В главном состязании участвует также лента "Купе номер шесть" (Hytti 6), поставленная финским режиссером Юхо Куосманеном при поддержке Министерства культуры РФ

Хотя конкурс только начался, многие уже предрекают Марион Котийяр приз фестиваля за лучшую женскую роль. В личной коллекции французской актрисы - премия "Оскар", призы "Золотой глобус" и "Сезар", которых она удостоилась за создание образа Эдит Пиаф в картине "Жизнь в розовом цвете" (La Mome, 2007), - пока награды Каннского фестиваля нет.