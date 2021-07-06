В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Австрии объяснили, в чем Запад бессилен перед Россией

Газета.Ru
32 минуты назад
Обозреватель австрийской газеты Die Presse Эдуард Штайнер перечислил сферы российской экономики, санкции по которым сравнимы с «выстрелом в ногу» для Запада. Статья опубликована на сайте издания.
В Австрии объяснили, в чем Запад бессилен перед Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Штайнер напомнил о санкциях против концерна «Русал», которые США ввели весной 2018 года. Они привели к прекращению поставок алюминия в Европу и росту цен на 15%. Спустя несколько месяцев Вашингтон отменил ограничения при условии, что Олег Дерипаска сократит долю в компании.
«При попытках выстрелить по российской экономике и нелюбимым персонажам в среде российского «истеблишмента» пуля очень часто идет не в цель, а в ногу стреляющего», — считает обозреватель.
Он также подчеркнул, что от сырьевой части российской экономики, которой чаще всего угрожают западные политики, остальной мир зависит сильнее всего.
Экспортные пошлины на алюминий, никель, медь и сталь, недавно введенные Россией, по словам Штайнера, грозят их подорожанием на мировом рынке на четверть. Даже несмотря на то, что Россия не является крупнейшим производителем этих металлов, ее роль на мировом рынке чрезвычайно важна, и Запад вынужден считаться с Москвой, сказано в публикации.
Особое внимание автор обратил на долю России в производстве палладия. Так, концерн «Норникель» удовлетворяет 40% мирового спроса на этот металл. Кроме того, велика роль Москвы в производстве титана — материала, используемого для изготовления самолетов. Штайнер подчеркнул, что «Западу и в голову не приходит грозить санкциями России в этой сфере».
Ранее в Германии призвали Запад перестать считать Россию отсталой страной.
В мире,Политика,Олег Дерипаска,Норникель,Русал,Россия,Австрия,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители