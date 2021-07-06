В Австрии объяснили, в чем Запад бессилен перед Россией

Он также подчеркнул, что от сырьевой части российской экономики, которой чаще всего угрожают западные политики, остальной мир зависит сильнее всего.
Экспортные пошлины на алюминий, никель, медь и сталь, недавно введенные Россией, по словам Штайнера, грозят их подорожанием на мировом рынке на четверть. Даже несмотря на то, что Россия не является крупнейшим производителем этих металлов, ее роль на мировом рынке чрезвычайно важна, и Запад вынужден считаться с Москвой, сказано в публикации.
Особое внимание автор обратил на долю России в производстве палладия. Так, концерн «Норникель»
удовлетворяет 40% мирового спроса на этот металл. Кроме того, велика роль Москвы в производстве титана — материала, используемого для изготовления самолетов. Штайнер подчеркнул, что «Западу и в голову не приходит грозить санкциями России в этой сфере».