В Австрии объяснили, в чем Запад бессилен перед Россией

Он также подчеркнул, что от сырьевой части российской экономики, которой чаще всего угрожают западные политики, остальной мир зависит сильнее всего.

Экспортные пошлины на алюминий, никель, медь и сталь, недавно введенные Россией, по словам Штайнера, грозят их подорожанием на мировом рынке на четверть. Даже несмотря на то, что Россия не является крупнейшим производителем этих металлов, ее роль на мировом рынке чрезвычайно важна, и Запад вынужден считаться с Москвой, сказано в публикации.