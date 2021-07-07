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Эстония выслала российского дипломата

Газета.Ruиещё 16
26 минут назад
МИД Эстонии объявил об ответных мерах на высылку на высылку консула республики из России. Об этом порталу «Э-эр-эр» сообщил руководитель отдела по связям с общественностью внешнеполитического ведомства Аари Леммик.
Эстония выслала российского дипломата
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, Таллин вышлет российского дипломата в качестве ответной меры на объявление персоной нон-грата консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте.
Представитель министерства отметил, что как правило в практике международных отношений на высылку дипломата дается симметричный ответ.
Другие детали высылки он сообщать не стал.
Ранее стало известно, что задержанный в Петербурге Лятте должен покинуть Россию в течение двух дней.
6 июля Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала Лятте с поличным при получении от гражданина России материалов закрытого характера. Пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик назвала произошедшее провокацией.
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