Эстония выслала российского дипломата

МИД Эстонии объявил об ответных мерах на высылку на высылку консула республики из России . Об этом порталу «Э-эр-эр» сообщил руководитель отдела по связям с общественностью внешнеполитического ведомства Аари Леммик.

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По его словам, Таллин вышлет российского дипломата в качестве ответной меры на объявление персоной нон-грата консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте.

Представитель министерства отметил, что как правило в практике международных отношений на высылку дипломата дается симметричный ответ.

Другие детали высылки он сообщать не стал.

Ранее стало известно, что задержанный в Петербурге Лятте должен покинуть Россию в течение двух дней.