Эстония выслала российского дипломата

МИДЭстонии объявил об ответных мерах на высылку на высылку консула республики из России. Об этом порталу «Э-эр-эр» сообщил руководитель отдела по связям с общественностью внешнеполитического ведомства Аари Леммик.
По его словам, Таллин вышлет российского дипломата в качестве ответной меры на объявление персоной нон-грата консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте.
Представитель министерства отметил, что как правило в практике международных отношений на высылку дипломата дается симметричный ответ.
Другие детали высылки он сообщать не стал.
Ранее стало известно, что задержанный в Петербурге Лятте должен покинуть Россию в течение двух дней.
6 июля Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала Лятте с поличным при получении от гражданина России материалов закрытого характера. Пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик назвала произошедшее провокацией.