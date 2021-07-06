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В Эстонии ожидают ограничений для дипломатов ЕС после задержания консула в РФ

ТАССиещё 21
55 минут назад
Председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу (однопалатного парламента) Эстонии Марко Михкельсон выступил во вторник с утверждением, что задержание консула республики в Санкт-Петербурге Марта Лятте ставит целью ограничить деятельность европейских дипломатов.
Эстония отреагировала на задержание своего консула в Петербурге
Фото: ТАССТАСС
"Вероятно, цель в том, чтобы сорвать и ограничить деятельность не только эстонских, но и европейских дипломатов в целом, - приводит его слова газета Postimees. - Полагаю, что нашим ведомствам уместно подумать об этом, если консула вышлют".
Ранее во вторник МИД Эстонии назвал провокацией задержание Лятте.
Как в свою очередь сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, сотрудники ФСБ задержали с поличным эстонского консула в Санкт-Петербурге при получении им от россиянина материалов закрытого характера. В спецслужбе подчеркнули, что "данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации". К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права, добавили в ЦОС.
В мире,Марко Михкельсон,ФСБ,МИД,ЕС,ИТАР-ТАСС,Санкт-Петербург,Россия,Эстония,
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