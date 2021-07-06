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На учениях НАТО заметили двойника Зеленского

Мария Иванова
1 час назад
На итальянском корабле, принявшем участие в международных учениях Sea Breeze-2021, заметили двойника президента Украины Владимира Зеленского. Фото двойника опубликовал Telegram-канал «Политика страны».
На учениях НАТО заметили двойника Зеленского
Фото: ТАССТАСС
По данным канала, человек, очень похожий на президента, оказался итальянским матросом. Он служит на итальянском фрегате Virginio Fasan.
6 июля стартовала активная фаза учений Sea Breeze-2021. Корабли Украины, США и других стран продолжат тренировки в международных водах Черного моря.
Представитель шестого флота США Крис Ровли отмечал, что учения имеют оборонительный характер. На Sea Breeze отрабатываться «элементы противовоздушной обороны, противолодочной обороны».
В Минобороны Украины подчеркивали, что эти учения будут самыми масштабными за 20 лет.
В МИД России Sea Breeze назвали «провокативной игрой мускулами» и целенаправленной эскалацией по периметру российских границ.
В мире,Владимир Зеленский,Министерство обороны,НАТО,МИД,Украина,
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