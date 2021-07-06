Как Белоруссия намерена противостоять санкциям Евросоюза

Белоруссия сформировала комплекс мер в ответ на санкции Евросоюза и может в скором времени утвердить его. Об этом сообщил премьер-министр страны Роман Головченко. Глава кабмина также отметил, что Минск будет пересматривать торгово-экономические отношения с ЕС. В то же время председатель правительства пояснил, что Россия и Белоруссия добились существенного прогресса в подготовке пакета мер по углублению интеграции в рамках Союзного государства. По его словам, сейчас обсуждаются технические детали. Как полагают аналитики, Минску удаётся сдерживать натиск в виде рестрикций Запада во многом благодаря всесторонней поддержке со стороны Москвы . В этих условиях, констатируют эксперты, ускорение интеграционных процессов между РФ и Белоруссией — одна из главных задач, которые стоят перед обоими государствами.

Фото: Reuters © Vasily Fedosenko Reuters © Vasily Fedosenko

Белоруссия подготовила пакет мер в ответ на санкции Евросоюза и в скором времени может его обнародовать. Об этом сообщил премьер-министр страны Роман Головченко.

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«Хочу подчеркнуть, что комплекс мер в ответ на западные санкции готов. Мы выбираем наиболее адекватные меры реагирования из того набора, который мы выработали и о котором доводили сигнал нашим партнёрам. Думаю, не за горами то время, когда мы эти решения примем и озвучим», — заявил глава кабмина в эфире телеканала «Беларусь 1».

При этом он назвал рестрикции со стороны ЕС попыткой шантажа и давления на страну, а их целью — смену власти в Белоруссии.

«Это банальный шантаж и политическое давление на страну. И собственно говоря, наши партнёры этого и не скрывали. Потому что в СМИ всплывала информация о подготовительных шагах по поводу санкций. Были выбраны сектора и отрасли, которые дают республике приток денежных средств, выручку и валюту. Цель не скрывается — ухудшить уровень жизни населения, породить социальное недовольство и через эти процессы перейти к смене власти», — заявил Головченко.

Глава белорусского правительства также отметил, что в данный момент Минск ищет пути, которые позволят компенсировать экономические потери от западных рестрикций. Он подчеркнул, что планы по развитию торгово-экономических отношений с ЕС будут пересматриваться.

«Когда мы не были свидетелями такого агрессивного поведения в отношении нас со стороны Европейского союза, у нас была задача держать их долю порядка 30 процентов (белорусского экспорта. — RT), и мы успешно к ней шли. Но сейчас условия изменились, соответственно, изменилась и стратегия. Она уже меняется, и для нас неизбежен поворот в Азию, как мы его называем», — сказал премьер-министр.

По его словам, белорусское правительство готово заместить европейские ресурсы и в финансовом секторе, если ЕС решит аннулировать ранее заключённые инвестиционные соглашения.

«Насколько я информирован, действия этих санкций не распространяются на ранее заключённые соглашения. Но даже если они по каким-то причинам поставят их на паузу либо откажутся от реализации, мы знаем, как заместить эти ресурсы. Все деньги в Европе не находятся. Поэтому работаем с азиатскими инвесторами и фондами других государств. Возможно, потребуется определённое время, но мы настроены и намерены в случае худшего развития ситуации заместить эти ресурсы», — заявил Головченко.

Четыре пакета санкций

Стоит отметить, что на данный момент Брюссель ввёл против Минска уже четыре пакета санкций. Поводом для этого послужили прошедшие в 2020 году в Белоруссии выборы президента и последовавшие за ними протестные акции оппозиции

Напомним, на выборах тогда победил Александр Лукашенко . Его оппоненты не признали результаты голосования и вывели своих сторонников на улицы. Действия белорусской оппозиции поддержал Евросоюз, который отказался признать легитимность победы Лукашенко.

Первый пакет санкций вступил в силу 1 октября 2020 года, затронув более 40 белорусских чиновников. Через месяц был принят второй пакет. Он подверг рестрикциям уже самого Лукашенко и его сына Виктора, который на тот момент работал помощником президента по нацбезопасности.

В декабре 2020 года ЕС принял третий пакет санкций, который содержал меры экономического характера. Под ограничения попали 29 человек, а также семь юридических лиц. Среди пострадавших компаний оказались такие крупные предприятия, как ЗАО «Белтехэкспорт», ОАО «Агат — электромеханический завод», АО «140-й ремонтный завод» и Минский завод колёсных тягачей

21 июня 2021 года ЕС ввёл четвёртый пакет ограничений. Санкции были введены против 78 белорусских граждан и восьми организаций.

Три дня спустя Евросоюз объявил о вводе секторальных экономических санкций против Белоруссии. Они включают запрет поставлять или передавать кому-либо в Белоруссии технологии или программное обеспечение, предназначенные для мониторинга или перехвата звонков по телефону или через интернет, а также продукции двойного назначения для военного использования.

Кроме того, была ограничена торговля нефтепродуктами, хлористым калием, продуктами, использующимися для производства табачной продукции.

В области финансов Брюссель ограничил Минску доступ к рынкам капитала в ЕС, а также запретил оказание услуг по страхованию государственных структур и агентств в Белоруссии. Помимо этого, в соответствии с санкциями Европейский инвестиционный банк прекращает любые выплаты Белоруссии по существующим соглашениям и проектам в государственном секторе.

Кроме того, против Белоруссии были введены санкции и за инцидент с самолётом Ryanair, который 23 мая осуществил экстренную посадку в национальном аэропорту Минска из-за сообщения о минировании.

Среди пассажиров самолёта оказался один из создателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич . После приземления лайнера Протасевич, против которого в Белоруссии заведено уголовное дело за организацию массовых беспорядков, был задержан и позже признал свою вину.

Евросоюз действия Минска осудил и запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать своё воздушное пространство.

По словам аналитиков, санкционная политика Евросоюза нацелена на смену режима в Белоруссии.

«Экономические санкции нужны для давления на белорусскую власть, чтобы благосостояние белорусов упало и на этой волне белорусы поднялись с новыми протестами против власти. То есть это практически принуждение к смене государственного строя», — пояснил в беседе с RT белорусский политолог Алексей Дзермант.

Союзная интеграция

На фоне введения всё новых санкций в отношении Белоруссии Минск продолжает активно развивать сотрудничество с Москвой. Так, в том же интервью Роман Головченко сообщил, что Россия и Белоруссия «существенно» продвинулись в подготовке пакета мер по углублению интеграции в рамках Союзного государства.

«В этом вопросе достигнут существенный прогресс. Фактически речь идёт уже о согласовании технических моментов. Я постоянно нахожусь в плотном контакте со своим коллегой председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Кроме того, активную работу ведут заместители премьер-министров. Практически еженедельно проходят встречи. И есть уверенность, что в оставшиеся месяцы весь пакет союзных программ будет сформирован», — отметил премьер.

По словам Головченко, стороны договорились о том, как гармонизировать законодательство и каким образом «выстраивать равные условия субъектам хозяйствования через создание единого регулирования, основанного на единых принципах администрирования налогов».

«Мы будем понимать, как мы будем совместно развивать промышленность, сельское хозяйство. По сути, это будет штаб для того, чтобы уйти от всех проблем, когда мы тратили деньги на создание одних их тех же компетенций. Имея согласованный план действий, мы будем чётче и лучше понимать, как нам развивать наши отрасли экономики», — сказал Головченко.

В тот же день тему отношений с РФ затронула и председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова . В интервью телеканалу ОНТ она высоко оценила российскую помощь Минску в условиях санкционного давления Запада.

«Мы действительно признательны россиянам за их поддержку в этой непростой ситуации, в которой мы оказались в прошлом году, да и сейчас они нас поддерживают в международных организациях, выступая за суверенитет и независимость нашей страны», — сказала она.

Наталья Кочанова также отметила, что Москва и Минск должны вместе противостоять санкционному давлению Запада, так как оно затрагивает обе страны.

«Компенсировать потери»

По словам экспертов, на западные санкции Минск может реагировать главным образом в политической плоскости.

«В этой области Белоруссия уже делает определённые шаги. Она вышла из формата «Восточного партнёрства» с Евросоюзом, лишила аккредитации СМИ, которые финансируются Западом, а также прекратила деятельность ряда западных фондов», — заявил Алексей Дзермант.

При этом в области экономики Минск не обладает большим набором средств для ответа на европейские рестрикции, считают аналитики. Они подчёркивают, что возможные ответные шаги в этом направлении могут нанести урон самой Белоруссии, поэтому белорусское руководство не спешит с контрмерами.

«Среди возможных экономических мер, к которым может прибегнуть Минск, я бы выделил полный отказ от транзита товаров через свою территорию, прекращение использования портов Прибалтики и, возможно, частичное ограничение на поставки какой-либо продукции из ЕС. Однако надо понимать, что это может сильно ударить и по самой Белоруссии», — сказал в беседе с RT старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис.

В этих условиях особенно важным для Белоруссии становится сохранение и углубление союзнических отношений с РФ, считают аналитики. По их словам, Москва много делает для того, чтобы помочь Минску выстоять под натиском западных санкций.

«Россия, на самом деле, с самого начала протестов заняла достаточно чёткую и ясную позицию — она заявила о неприемлемости западного вмешательства в дела Белоруссии и поддержала Лукашенко. А это означает, что Россия продолжит оказывать всеобъемлющую поддержку Белоруссии. Это и предоставление различных льгот, выдача кредитов, поставки топлива на белорусские заводы, это и открытость российского рынка для белорусских производителей», — заявил Сергей Маргулис.

Аналогичной точки зрения придерживается и Алексей Дзермант.

«РФ очень серьёзно помогает Белоруссии, предоставляя политическую поддержку, а также военную и финансовую. Кроме того, экономическая кооперация российских и белорусских предприятий — это тоже, по сути, форма поддержки. Для белорусских компаний открыты двери в российских регионах. Всё это помогает Белоруссии сдерживать давление и оставаться на плаву, несмотря на крайне чувствительные санкции», — сказал эксперт.

В условиях санкционной войны Запада против Белоруссии ещё более актуальной становится интеграция двух стран в рамках Союзного государства, говорят политологи.

«Дальнейшее углубление интеграции как в рамках Союзного государства, так и в рамках Евразийского экономического союза, на мой взгляд, в полной мере отвечает интересам Минска, поскольку может помочь частично компенсировать потери от западных санкций. Углубления интеграции стоит ждать именно в вопросах экономики», — считает Сергей Маргулис.

По словам политолога, в последние годы интеграционные процессы буксовали, в том числе по вине Минска, который пытался следовать курсу на «многовекторность» во внешней политике. Однако сейчас интеграция может ускориться «благодаря» нападкам ЕС и США на Белоруссию.