Житель Литвы собрался засудить Горбачева

Фото: Евгений Одиноков / РИА НовостиЕвгений Одиноков / РИА Новости
Житель Вильнюса Робертас Повилайтис собрался обратиться в суд с гражданским иском против бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Об этом сообщает портал Delfi.
По его словам, Горбачев, как главнокомандующий Вооруженными силами СССР, должен понести ответственность за события у Вильнюсской телебашни 13 января 1991 года, в которых погиб отец Повилайтиса.
«Поскольку Генпрокуратура Литовской Республики отказалась возбуждать вопрос об ответственности Горбачева в рамках уголовных процессов, я как гражданин хочу поднять вопрос об ответственности Горбачева за убийства 13 января», — объяснил он.
Повилайтис пока не назвал сумму иска к бывшему советскому лидеру. Кроме того, он сомневается, что ее получится взыскать.
В декабре 2016 года Вильнюсский окружной суд уже вызывал Горбачева на допрос по делу о событиях января 1991 года. До этого прокуратура Литвы сообщала об отказе Москвы допрашивать бывшего президента СССР по просьбе литовской стороны.
В начале 1990-х прокуратура Литвы возбудила дело из-за событий 13 января 1991 года. В тот день при штурме телецентра в Вильнюсе советскими военными погибли 15 человек, еще около 600 получили ранения. В настоящее время более чем 60 лицам вынесены приговоры по этому делу.