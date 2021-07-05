Житель Литвы собрался засудить Горбачева

Повилайтис пока не назвал сумму иска к бывшему советскому лидеру. Кроме того, он сомневается, что ее получится взыскать.

В начале 1990-х прокуратура Литвы возбудила дело из-за событий 13 января 1991 года. В тот день при штурме телецентра в Вильнюсе советскими военными погибли 15 человек, еще около 600 получили ранения. В настоящее время более чем 60 лицам вынесены приговоры по этому делу.