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До 50 журналистов пострадали на митинге против ЛГБТ-сообщества в Тбилиси

ТАССиещё 4
2 часа назад
ТБИЛИСИ, 5 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 48 грузинских журналистов пострадали в результате потасовки, которую устроили противники ЛГБТ-сообщества в Тбилиси у здания парламента. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении на аналитическом сайте СМИ mediachecker.ge.
Руководство телеканала "Рустави 2" в специальном обращении, распространенном в понедельник, заявило, что больше никогда не предоставит эфирное время противникам ЛГБТ-сообщества. Гендиректор Mtavari Arkhi Ника Гварамия потребовал в связи с произошедшим отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Агрессивные действия участников акции осудили также руководители ряда других телеканалов, политики, в том числе спикер парламента Кахабер Кучава, а патриархия Грузии призвала протестующих действовать только мирными способами.
В понедельник в Тбилиси планировалось проведение марша в поддержку прав представителей ЛГБТ-сообщества. Тысячи сторонников традиционных ценностей с утра стали собираться на проспекте Руставели, чтобы не дать возможность провести эту акцию. Позже они переместились к зданию парламента, и там наиболее агрессивно настроенные противники ЛГБТ фактически напали на журналистов, обвинив их в поддержке представителей секс-меньшинств. Позже митингующие ворвались в офис организации "Тбилиси прайд", занимающейся защитой прав представителей ЛГБТ, а также устроили погром в здании организации "Стыдно".
По факту нападения на журналистов МВД возбудило уголовное дело по статьям "Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности" и "Насилие".
На данный момент ситуация на проспекте Руставели спокойная. Проезжая часть по-прежнему частично остается перекрытой для автомобилей. Марш представителей ЛГБТ-сообщества отменен.
В мире,Ираклий Гарибашвили,МВД,ИТАР-ТАСС,Тбилиси,
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