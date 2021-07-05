До 50 журналистов пострадали на митинге против ЛГБТ-сообщества в Тбилиси

Руководство телеканала "Рустави 2"
в специальном обращении, распространенном в понедельник, заявило, что больше никогда не предоставит эфирное время противникам ЛГБТ-сообщества. Гендиректор Mtavari Arkhi
Ника Гварамия потребовал в связи с произошедшим отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Агрессивные действия участников акции осудили также руководители ряда других телеканалов, политики, в том числе спикер парламента Кахабер Кучава, а патриархия Грузии призвала протестующих действовать только мирными способами.