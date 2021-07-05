«Я король»: пилот Ryanair не пустил на борт украинцев

Так, воздушное судно прилетело в пункт назначения с опозданием из-за неадекватного поведения члена экипажа. Уточняется, что инцидент произошел на борту рейса ирландской авиакомпании Ryanair, который должен был вылететь из Польши 3 июля в 10:15 утра.