Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) сфабриковали экспертизы по делу главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука , чтобы убрать его с политической арены. Об этом сообщил депутат Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"Напомню, дело Медведчука полностью базируется на экспертных заключениях. Но за кадром остается то, что эти экспертизы проводились явно незаконно органом, который подчиняется руководителю СБУ, экспертизы проводились с нарушением существующих научно-методических рекомендаций проведения таких экспертиз. И, как установила группа защиты, эти экспертизы были сфабрикованы сотрудниками службы безопасности", - отметил Кузьмин в сообщении, размещенном на сайте партии.

По его мнению, все эти действия спланированы и направлены на то, чтобы убрать с украинской политической арены оппозиционного политика за совершенно противоположный провластному курс развития страны. По данным Кузьмина, в расследовании дел против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" задействовано более сотни следователей, "власть натравила на политика все имеющиеся в стране правоохранительные органы".

Обвинения в адрес Медведчука

11 мая правоохранительные органы Украины провели обыски в доме Медведчука и офисе ОПЗЖ. Позже ему предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Максимальное наказание по первой статье - тюремное заключение на срок до 15 лет, по второй - до пожизненного лишения свободы.

Сам политик назвал обвинения политически мотивированными и бездоказательными. Печерский районный суд Киева 13 мая отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля. Депутат заявил, что исполнит постановление суда, хотя и не согласен с ним.

С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в статью 80 Конституции Украины, лишающие народных депутатов неприкосновенности. С этого момента для задержания, ареста или привлечения депутата к уголовной ответственности не требуется согласия Верховной рады . Ходатайства о разрешении на задержание, меру пресечения (содержании под стражей домашний арест) и проведение следственных действий должны быть согласованы с генеральным прокурором.