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СМИ: Папа Римский хорошо перенес операцию на толстой кишке

ТАССиещё 10
56 минут назад
Папа Римский Франциск хорошо перенес проведенную в римской клинике операцию в связи с дивертикулярной болезнью кишечника. Об этом со ссылкой на службу печати Святого престола сообщило в воскресенье агентство ANSA.
Папа Римский перенес операцию на кишечнике
Фото: ReutersReuters
"Папа Римский был днем госпитализирован в клинику имени Джемелли, где вечером ему была проведена плановая операция в связи с симптоматичным стенозом (дивертикулярной болезнью кишечника)", - сообщили в Ватикане.
Уточняется, что понтифик хорошо перенес операцию, которая была проведена под общим наркозом.
В воскресенье Франциск провел традиционную проповедь, обратившись к верующим и сообщив о предстоящей поездке в Венгрию, а затем в Словению (12-15 сентября).
В мире,ФРАНЦИСК,Папский Престол (Государство — Город Ватикан),
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