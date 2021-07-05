Папа Римский перенес операцию на кишечнике

Уточняется, что понтифик хорошо перенес операцию, которая была проведена под общим наркозом.

В воскресенье Франциск провел традиционную проповедь, обратившись к верующим и сообщив о предстоящей поездке в Венгрию, а затем в Словению (12-15 сентября).