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СМИ: силы США вывезли из Сирии в Ирак более 40 грузовиков с пшеницей и нефтью

ТАСС
11 минут назад
Американские силы переправили с северо-востока Сирии в Ирак более 40 грузовиков с пшеницей и нефтью. Об этом в воскресенье сообщило сирийское информационное агентство SANA.
США вывезли из Сирии десятки грузовиков с пшеницей и нефтью
Фото: ReutersReuters
По его данным, силы США "вывезли из района Румейлан в провинции Хасеке на иракскую территорию 45 грузовиков с пшеницей и бензовозов с нефтью через пограничный пункт "Эль-Валид". Днем ранее, как указывает агентство, американцы переправили в Ирак 37 цистерн с нефтью, добытой на северо-востоке Сирии.
В обратном направлении, из Ирака в Сирию, за последние несколько часов автоколонна в составе 27 грузовиков ввезла в район Румейлан материалы и оборудование, необходимые для обустройства баз США в сирийских северо-восточных провинциях.
Большая часть провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка, расположенных на востоке и северо-востоке страны, в настоящее время контролируется курдскими "Силами демократической Сирии" (СДС), которым оказывают поддержку США. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом районе. Четыре из них находятся рядом с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре, еще пять - в соседней провинции Хасеке, которая считается житницей Сирии.
Сирийские власти рассматривают вооруженное присутствие США как незаконную оккупацию, которая сопровождается грабежом природных богатств, принадлежащих сирийскому народу.
В мире,ИА SANA,Сирийская Арабская Республика,Ирак,Соединенные Штаты,
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