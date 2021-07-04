США вывезли из Сирии десятки грузовиков с пшеницей и нефтью

В обратном направлении, из Ирака в Сирию, за последние несколько часов автоколонна в составе 27 грузовиков ввезла в район Румейлан материалы и оборудование, необходимые для обустройства баз США в сирийских северо-восточных провинциях.

Большая часть провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка, расположенных на востоке и северо-востоке страны, в настоящее время контролируется курдскими "Силами демократической Сирии" (СДС), которым оказывают поддержку США. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом районе. Четыре из них находятся рядом с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре, еще пять - в соседней провинции Хасеке, которая считается житницей Сирии.