Звезда Star Trek разозлился на Симоньян из-за поста в Instagram о нем

На днях руководитель RT Маргарита Симоньян в одном из своих постов в Instagram сообщила, что он стал сотрудничать с ее каналом.

Многочисленным поклонникам 90-летнего канадского актера эта новость не понравилась. О чем они и стали сообщать ему в соцсетях. Чтобы рассеять недоразумение и успокоить фанатов, Шетнеру пришлось объяснить свою позицию в соцсетях.

При этом он уточнил, что прямых договорных отношений с каналом RT у него не имеется. По его версии, он всего лишь сделал шоу для одной из продюсерских фирм, российский канал просто приобрел права на его показ. По словам канадского актера, у него, тем не менее, существуют некоторые оговоренные контрактом обязательства по продвижению созданной им программы.