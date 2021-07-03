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Звезда Star Trek разозлился на Симоньян из-за поста в Instagram о нем

Елена Прошина
1 час назад
Звезда культового «космического» сериала Уильям Шетнер вынужден был объясниться перед поклонникам из-за того, что глава RT Маргарита Симонян «превратила» его в часть команды канала. Оправдания канадского актера он опубликовал в своем аккаунте в Twitter.
Звезда Star Trek разозлился на Симоньян из-за поста в Instagram о нем
Фото: кадр видеокадр видео
На днях руководитель RT Маргарита Симоньян в одном из своих постов в Instagram сообщила, что он стал сотрудничать с ее каналом.
«Уильям Шетнер — легенда американского сериала Star Trek — будет вести у нас новую программу. Капитан Кирк перешел на сторону добра», - написала она.
Многочисленным поклонникам 90-летнего канадского актера эта новость не понравилась. О чем они и стали сообщать ему в соцсетях. Чтобы рассеять недоразумение и успокоить фанатов, Шетнеру пришлось объяснить свою позицию в соцсетях.
«Позвольте мне быть предельно ясным. Я вообще не знаю эту женщину. Я не политик и зол, что глава могла сказать такое про меня из-за шоу, которое они купили для показа. От ее имени я приношу извинения поклонникам», - написал он в Twitter.
При этом он уточнил, что прямых договорных отношений с каналом RT у него не имеется. По его версии, он всего лишь сделал шоу для одной из продюсерских фирм, российский канал просто приобрел права на его показ. По словам канадского актера, у него, тем не менее, существуют некоторые оговоренные контрактом обязательства по продвижению созданной им программы.
В мире,Уильям Шетнер,Маргарита Симоньян,
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