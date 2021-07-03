Зеленский поддержал сборную Украины и упомянул про Крым

Глава государства отметил, что в предстоящей игре вся страна будет болеть за футболистов.

При этом капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко является уроженцем Санкт-Петербурга. Его родители — выходцы из Чернигова. Встреча между сборными Украины и Англии пройдет в Риме на "Стадио Олимпико" 3 июля.