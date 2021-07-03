Зеленский поддержал сборную Украины и упомянул про Крым

Глава государства отметил, что в предстоящей игре вся страна будет болеть за футболистов.
"Вся страна будет болеть за Ярмоленко из Чернигова, Зинченко и Малиновского родом из Житомира, за Зубкова из Донбасса и Матвиенко из Крыма", — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в Twitter-аккаунте.
При этом капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко является уроженцем Санкт-Петербурга. Его родители — выходцы из Чернигова. Встреча между сборными Украины и Англии пройдет в Риме на "Стадио Олимпико" 3 июля.
Ранее украинская писательница Лариса Ницой выразила недовольство тем, что футболисты национальной команды дают интервью на русском языке. В частности, украинка раскритиковала нападающего Артема Довбика, гол которого принес сборной победу над командой Швеции в матче 1/8 финала чемпионата Европы - 2020.