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Зеленский поддержал сборную Украины и упомянул про Крым и Донбасс

Газета.Ru
21 минуту назад
Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей страны поддержать национальную команду по футболу перед матчем 1/4 финала чемпионата Европы - 2020 против сборной Англии.
Зеленский поддержал сборную Украины и упомянул про Крым
Фото: zelenskiy_official/Instagramzelenskiy_official/Instagram
Глава государства отметил, что в предстоящей игре вся страна будет болеть за футболистов.
"Вся страна будет болеть за Ярмоленко из Чернигова, Зинченко и Малиновского родом из Житомира, за Зубкова из Донбасса и Матвиенко из Крыма", — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в Twitter-аккаунте.
При этом капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко является уроженцем Санкт-Петербурга. Его родители — выходцы из Чернигова. Встреча между сборными Украины и Англии пройдет в Риме на "Стадио Олимпико" 3 июля.
Ранее украинская писательница Лариса Ницой выразила недовольство тем, что футболисты национальной команды дают интервью на русском языке. В частности, украинка раскритиковала нападающего Артема Довбика, гол которого принес сборной победу над командой Швеции в матче 1/8 финала чемпионата Европы - 2020.
В мире,Лариса Ницой,Владимир Зеленский,Андрей Ярмоленко,Республика Крым,Соединенное Королевство,Чернигов,Украина,
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