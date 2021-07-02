Лукашенко: на границе с Литвой перехвачен беспилотник с взрывчаткой

Белорусские пограничники перехватили на границе с Литвой беспилотник с прикрепленной к нему канистрой взрывчатки. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня Независимости, передает «БелТА».

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По словам Лукашенко, беспилотник со взрывчаткой был перехвачен неделю назад. Взрывчатку удалось обезвредить.

Глава государства пообещал вскоре обнародовать этот эпизод.

Кроме того, Лукашенко рассказал о создании неких «спящих террористических ячейках» - «отрядах самообороны», цель которых – «насильственная смена власти в день икс».

«Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ, как они считают, наше государство», - отметил Лукашенко.

По словам белорусского президента, координаторами «отрядов самообороны» выступают Литва, Польша, США, Украина и Германия. У отрядов есть телеграм-канал с 2500 подписчиков, которых правоохранительные органы Беларуси «знают в лицо».

Он рассказал, что некоторое время назад эти отряды пытались уничтожить большое количество лесозаготовительной техники в лесхозах, а также подорвать узел связи Военно-морского флота России в Вилейке.