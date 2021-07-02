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Лукашенко заявил о попытке подорвать узел связи ВМФ России

Lenta.ruиещё 17
1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что организованные иностранными спецслужбами «отряды самообороны» пытались подорвать узел связи Военно-морского флота (ВМФ) России в Вилейке под Минском. Об этом сообщает БЕЛТА.
Лукашенко заявил о попытке подорвать узел связи ВМФ России
Фото: ТАССТАСС
Лукашенко сказал, что обсуждал это ЧП по телефону с российским президентом Владимиром Путиным.
«Мы серьезнейшим образом обсудили и эту проблему. Результат этого обсуждения вы понимаете. Все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы», — заявил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко объявил, что в Белоруссии раскрыта сеть «спящих» террористических ячеек, которые создавались спецслужбами с целью свержения власти. Они маскировались под отряды самообороны, которые должны были в назначенный «день икс» совершить государственный переворот.
Лукашенко обвинил в причастности к созданию террористической сети Украину, США, Германию, Польшу и Литву. Он сообщил, что поручил полностью перекрыть границу с Украиной.
В мире,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Россия,Беларусь,
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