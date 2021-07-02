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"Не далек от истины": Эксперт о заявлении Додона про цели Запада в Молдавии

Елена Прошина
1 час назад
Заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с "Рамблером" прокомментировал высказывание бывшего президента Молдавии Игоря Додона о задачах Запада в стране.
Ранее Додон заявил о недовольстве западных стран тем, что в Молдавии не развивается антироссийская повестка, характерная для региона. По его словам, Запад хочет создать в Молдавии подконтрольное ему парламентское большинство, которое будет выполнять все его приказы.
"В Молдавии идёт предвыборная кампания, это хорошее предвыборное заявление Додона. Например, в тех же самых Соединённых Штатах в ходе предвыборной кампании постоянно будируется, что оппонент является "марионеткой Москвы". Хотя при этом серьёзных оснований для этого нет, но так принято. Здесь то же самое - ссылка, что оппоненты действуют под руководством Запада. Между прочим, в данном случае Додон не далёк от истины. Собственно говоря, Майя Санду, которая является символом оппонентов Додона, не скрывает, что стремится привести Молдавию на Запад. Она не скрывает своё румынское гражданство.

Додон заявил, что Запад намерен «затянуть Россию в новый региональный конфликт». Это может выразиться в просто декларациях Кишинева, присоединении Молдавии к санкциям против России или провокациях в Приднестровье... Это вполне возможно. Именно неконструктивная позиция западных стран блокирует уже назревшее воссоединение Приднестровья с Молдовой. В своё время это было предварительно одобрено одними сторонами, так называемый "меморандум Козака". Но именно Запад помешал эти планы осуществить. И сейчас его цели - поддерживать те политические силы в Молдове, которые выражают позицию, приведшую к расколу страны. Тех, кто заявляет о стремлении объединиться с Румынией", - отметил эксперт.
В мире,Владимир Жарихин,Игорь Додон,Институт стран СНГ,РИА Новости,Молдова, Республика,
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