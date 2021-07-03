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В столице Казахстана открыли памятник Назарбаеву

RT на русскомиещё 2
43 минуты назад
В столице Казахстана открыли памятник первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву.
В столице Казахстана открыли памятник Назарбаеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщает Tengrinews.kz, монумент расположен на территории недавно открывшегося в столице парка на пересечении улиц Алихана Бокейхана и Керей, Жанибек хандар.
В торжественной церемонии принял участие президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Токаев отметил вклад Назарбаева в формирование основ государственности и укрепление международного авторитета страны.
Ранее Назарбаев рассказал российскому лидеру Владимиру Путину, что от коронавируса его спасли врачи из России.
В мире,Нурсултан Назарбаев,Владимир Путин,Казахстан,
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