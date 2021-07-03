В Донбассе обнаружили украинское тяжелое вооружение

По словам Филипенко, были замечены шесть зенитных ракетных комплексов 9К35 «Стрела-10», зенитный пушечно-ракетный комплекс 2К22 «Тунгуска», шесть противотанковых пушек МТ-12 «Рапира», три буксируемые гаубицы Д-30А «Лягушка», девять противотанковых управляемых ракетных комплексов 9П148 «Конкурс» и 21 боевая бронированная машина. Он также рассказал, что бронетехника армии Украины была выявлена и возле подконтрольных Киеву Золотого-2 и Попасной.