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В ЛНР сообщили о размещении ВСУ тяжелого вооружения в Донбассе

ТК «Звезда»иещё 3
2 часа назад
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала размещение тяжелого вооружения ВСУ на железнодорожной станции подконтрольного официальному Киеву Рубежного в Донбассе. Об этом рассказал представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
В Донбассе обнаружили украинское тяжелое вооружение
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В нарушение третьего пункта дополнительных мер, противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», - приводит РИА Новости его слова.
По словам Филипенко, были замечены шесть зенитных ракетных комплексов 9К35 «Стрела-10», зенитный пушечно-ракетный комплекс 2К22 «Тунгуска», шесть противотанковых пушек МТ-12 «Рапира», три буксируемые гаубицы Д-30А «Лягушка», девять противотанковых управляемых ракетных комплексов 9П148 «Конкурс» и 21 боевая бронированная машина. Он также рассказал, что бронетехника армии Украины была выявлена и возле подконтрольных Киеву Золотого-2 и Попасной.
Ранее в Народной милиции ДНР сообщили о гибели двух украинских военнослужащих во время инспектирования соблюдения режима прекращения огня. Инцидент произошел накануне в районе Павлополя.
Напомним, сейчас в Донбассе действуют меры по обеспечению перемирия. Они предполагают полное прекращение огня, отвод тяжелой бронетехники и личного состава от линии соприкосновения, запрет на размещение вооружений вблизи жилых кварталов и домов.
В мире,Иван Филипоненко,Министерство обороны,РИА Новости,Киев,Украина,
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