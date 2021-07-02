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В США ввели временный мораторий на смертную казнь

ИА Regnumиещё 6
32 минуты назад
Глава американского минюста Меррик Гарленд ввел временный мораторий на смертную казнь на федеральном уровне, сообщает пресс-служба ведомства.
В США ввели временный мораторий на смертную казнь
Фото: ТАССТАСС
«Сегодня министр юстиции издал меморандум о введении моратория на смертную казнь на федеральном уровне до завершения обзора политики и процедур министерства», — говорится в заявлении минюста США.
Отмечается, что на время пересмотра политики ведомства смертные приговоры, вынесенные на федеральном уровне, не будут приводиться в исполнение.
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале десятки общественных организаций США призвали главу Белого дома Джо Байдена отменить смертную казнь. При этом сам американский лидер еще во время избирательной кампании обещал отменить смертную казнь на федеральном уровне.
В мире,Генеральный прокурор,Джозеф Байден,Минюст РФ,Министерство юстиции США,Соединенные Штаты,
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