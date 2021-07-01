У Украины началась проблемы с дамбой возле Крыма

Украина не может завершить строительство капитальной дамбы, перекрывающей подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, из-за нехватки денег. Об этом заявил так называемый представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич передает РИА «Новости».

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«Ничего там не прорвало, вода в Крым не течет, все спокойно. Вопрос в том, что капитальная дамба на 107 километре (Северо-Крымского канала – прим. ред.) готова на 80%. На 20% она не достроена, поскольку нет соответствующего бюджетного финансирования. Вот такое сейчас положение вещей », - сказал Кориневич.

Он отметил, что и при 80%-й готовности дамба полностью выполняет свои функции и не дает воде попасть в Крым.

«То есть, если что-то произойдет с рукотворной дамбой на 91 километре, дамба на 107-м свою работу должна сделать», - заверил Кориневич.

в 2014 году после присоединения Крыма власти Украины прекратили подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Эти поставки покрывали около 80-90% потребностей Крыма. В начале сентября 2020-го в Крыму возник дефицит воды, и были введены ограничения водоснабжения.