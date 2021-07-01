Обзор иноСМИ: Меркель покидает ЕС из-за провалов с Россией и Китаем

Меркель покидает Европу на фоне провалов с Россией и Китаем

По ее мнению, государства-члены ЕС «недостаточно доверяют друг другу». Вторая дипломатическая неудача Меркель, по версии Le Monde, касается Китая . Она протолкнула подписание глобального инвестиционного соглашения ЕС и Пекина, но этот документ столкнулся с резким противодействием Европарламента , а затем, из-за обострения отношений с Пекином, стал нежизнеспособным.

Большая игра Турции в Афганистане

Пока международные силы уходят из Афганистана, Турция планирует увеличить свой миротворческий контингент в этой стране. Турецкий политолог Ирфан Кая Ульгер рассказал , что присутствие «в столь значимом стратегическом регионе» очень важно для Анкары.

По словам политолога, в рамках своей миссии Турция намерена привлечь Пакистан, имеющий влияние на исламистов в Кабуле, к восстановлению мира. Также он предположил, что перед Турцией как страной НАТО поставили задачу не допустить в Афганистан Россию или Китай. «Одного следует однозначно ждать - того, что другие геополитические силы будут стараться вести собственную игру в Афганистане», - заключил он.

Туристический кризис лишит мировую экономику триллионов

Обвал международного туристического рынка, произошедший из-за пандемии, может принести мировой экономике более четырех триллионов долларов убытков за 2020-2021 годы. Об этом пишет Daily Sabah со ссылкой на исследование ООН

Эта оценка во много раз превосходит предыдущие прогнозы. Прививки от COVID-19 и сертификаты о вакцинации являются ключом к спасению международного туризма, особенно для малых островных государств и многих развивающихся стран. В ООН заявили, что за последние два года туризм откатился на уровень 80-х. Возвращения к показателям 2019 года организация не ждет раньше 2023-го.

Трамп снова собрался в президентство

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что уже решил, будет ли баллотироваться на новый президентский срок в 2024 году, сообщает New York Post. Вопрос о следующих выборах Трампу задали во время мероприятия в Техасе, он заявил, что принял решение, но какое именно - раскрыть отказался.

Собравшиеся встретили его ответ аплодисментами, а ведущий мероприятия заявил, что они «правильно поняли» - Трамп снова собирается на выборы. До этого Трамп резко выступил против «слабых республиканцев» в Вашингтоне, которые позволили Джо Байден провести несколько политических решений. Во время своего визита в Техас Трамп выступил против иммиграционной политики Байдена. Он подчеркнул, что во время его президентства в страну не пустили «огромное количество наркотиков, торговцев людьми и очень плохих людей».

Звезда украинского футбола получил за русский язык

«Довбик. Что, опять? Опять московит? Господи, ну откуда берутся эти марсиане?» - возмутилась Ницой.