"Каждой бочке затычка": Эксперт о словах Зеленского про русских и украинцев

"А вы ожидали, что Зеленский согласится с заявлением Путина о том, что русские и украинцы - один народ? Если верить украинской версии, у нас война, причём далеко не первая. Современная украинская историография говорит о том, что "бедная и несчастная Украина на протяжении веков подвергалась агрессии, нещадно эксплуатировалась коварной Российской империей".
Если признать реальное положение вещей, что русские и украинцы - один народ, разделённый на две политические нации, то по сути возникает множество вопросов к современной украинской версии истории. И если это признать, весь созданный Киевом миф может обрушиться. Поэтому ничего другого, кроме как отрицать заявления о единстве русских и украинцев, Зеленскому не остаётся. Ни одно слово Путина, сказанное про Украину, не должно остаться без комментария. Каждой бочке затычка.
Но они хотя бы поучились излагать свои мысли грамотно. То, что сказал Зеленский, - бред. "Если бы россияне и украинцы были одним народом, в Москве ходили бы гривны, а над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг", - заявил он. А почему в Москве ходили бы гривны, а не в Киеве российские рубли? Где логика?
В словах Зеленского очень много "косяков". Он говорит, например, что у России и Украины общая история, общая победа над фашизмом. Но это говорит человек, являющийся главой государства, в котором уже совершенно открыто проводятся марши СС. Зеленский обещал, что будут какие-то уголовные дела, - и что? Никто не сел. Недавно на Украине хоронили СС-овцев с почётным караулом президентского полка. О какой общей истории и общей победе над фашизмом говорит этот человек?
Если говорить о нынешнем политическом проекте "Украина", то, действительно, у нас нет ничего общего. Потому что они взяли на себя идентичность тех, с кем мы воевали в 41-45 годах. Но если говорить о народе, тогда, действительно, народ был и есть один, просто разделённый политиками. К сожалению, эта пропасть продолжает углубляться", - сказал Родионов.