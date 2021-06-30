77% против: В Германии усилилось движение антипрививочников

Фото: ТАСС ТАСС

За введение обязательной вакцинации высказались 22% опрошенных граждан Германии.

Чаще всего обязательную вакцинацию поддерживают граждане старше 60 лет, которые находятся в группе риска по заражению COVID-19.

Также за то, чтобы прививаться от коронавируса в обязательном порядке, высказываются избиратели консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.

Сторонники свободных демократов и партии «Альтернатива для Германии» выступают резко против обязательной вакцинации.

Среди стран, входящих в 20 лидирующих экономик мира, обязательная вакцинация введена в Индонезии, где отказавшимся от прививки грозит штраф, и Саудовской Аравии, где требование о вакцинации распространяется на всех работников государственных и частных учреждений.

Еще в четырех странах — Индии, Китае, России и Италии — национальные власти или регионы уже ввели обязательную вакцинацию либо для отдельных категорий населения, либо для отдельных областей.