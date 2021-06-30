77% против: В Германии усилилось движение антипрививочников

За введение обязательной вакцинации высказались 22% опрошенных граждан Германии.
Чаще всего обязательную вакцинацию поддерживают граждане старше 60 лет, которые находятся в группе риска по заражению COVID-19.
Также за то, чтобы прививаться от коронавируса в обязательном порядке, высказываются избиратели консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.
Сторонники свободных демократов и партии «Альтернатива для Германии» выступают резко против обязательной вакцинации.
Среди стран, входящих в 20 лидирующих экономик мира, обязательная вакцинация введена в Индонезии, где отказавшимся от прививки грозит штраф, и Саудовской Аравии, где требование о вакцинации распространяется на всех работников государственных и частных учреждений.
Еще в четырех странах — Индии, Китае, России и Италии — национальные власти или регионы уже ввели обязательную вакцинацию либо для отдельных категорий населения, либо для отдельных областей.
16 июня в Москве и Московской области объявили об обязательной вакцинации от коронавируса некоторых категорий жителей. В частности, вакцинироваться должны работники сферы торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, образования, здравоохранения и социальной защиты, транспорта, салонов красоты, организаций бытовых услуг, детских игровых комнат и развлекательных центров, театров, кинотеатров и концертных залов, музеев, сотрудники многофункциональных центров, клиентских подразделений банков и других финансовых организаций, почты, а также чиновники. В настоящее время обязательная вакцинация действует уже в 18 субъектах РФ.