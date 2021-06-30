Биография Дональда Рамсфелда

30 июня стало известно о смерти экс-главы Пентагона Дональда Рамсфелда. Он умер в возрасте 88 лет.

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Родился 9 июля 1932 года в Чикаго (шт. Иллинойс, США).

В 1954 году получил степень бакалавра политических наук Принстонского университета.

В 1960-1962 годах работал в чикагской инвестиционной фирме. В 1960-е годы четыре раза избирался в Палату представителей от Республиканской партии от штата Иллинойс, был членом комитетов по экономике, по науке и аэронавтике, по контролю за бюджетом, а также членом подкомитетов по обороне и по внешней политике.

В 1969 году возглавил Управление экономического развити я в администрации президента Ричарда Никсона, а в 1970 году получил пост советника президента и директора правительственного Совета по вопросам стоимости жизни.

В ноябре 1975 году был на значен минист ром обороны, став самым молодым (43 года) главой этого ведомства.

Сторонник военного превосходства США над Советским Союзом. При нем была реализована американская программа создания и принятия на вооружение крылатых ракет. Занимал пост до 20 января 1977 года.

С 1977 года на протяжении долгого времени находился вне политики, за исключением 1983-1984 годах, когда занимал посты специального советника Комиссии по стратегическим силам, спецпредставителя президента на Ближнем Востоке и являлся членом консультативного комитета Агентства по контролю над вооружениями и разоружению в администрации президента Рейгана.

Двадцать четыре года Рамсфелд работал в частном бизнесе - возглавлял и входил в советы директоров ряда крупных компаний, среди них Gilead Sciences, General Instrument, а также в попечительский совет RAND Corporation и в руководство Гуверовского института войны и мира.

В 1996-1998 годах возглавлял специальную правительственную комиссию по оценке ракет ной угрозы Соед иненным Штатам. Доклад этой комиссии лег в основу концепции национальной системы противоракетной обороны США (НПРО).

В 2000 году в ходе президентской избирательной кампании Рамсфелд был консультантом кандидата от Республиканской партии Джорджа Буша-младшего. В 2001 году с приходом к власти администрации президента Джорджа Буша мл. Рамсфелд вновь был назначен министром обороны США, став уже самым пожилым (74) его руководителем. Он пробыл на этом посту до 200 6 года. Проявил себя как сторонник реализации идеи создания системы ПРО, считая это ответом на реальную угрозу в современном мире. Стал одним из инициаторов отмены советско-американского Договора о противоракетной обороне от 1972 года.

С его именем связываются очевидные крупные неудачи в военной операции США в Ираке. В 2015 году международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад, в котором говорится, что у администрации США имеется достаточно оснований, чтобы начать уголовное преследование Рамсфелда, а также ряда других бы вший американских чиновников, так как они санкционировали программу по созданию тайных тюрем ЦРУ, где пытал и заключенных.

Автор "Меморандума Дональда Рамсфелда" (написан в 2001) - свода директив, суть которых в том, что вооруженные силы США должны действовать решительно, пользуясь несомненным превосходством над п рот ивником и без особой оглядки на союзников. Автор автобиографии "Известное и неизвестное: мемуары" (2012).

Рамсфелд отмечен рядом почетных званий и международных наград, автор публикаций по вопросам национальной безопасности США. В 1977 году был удостоен высшей гражданской награды США - Президентской медали свободы.

Известен своим косноязычием. В 2003 году получил награду общественной организации "Британское общество за понятный английский язык" (BPEC - British Plain English Campaing) за самое непонятное изречение общественного деятеля.