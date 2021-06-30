В Индии 798 врачей умерли от ковида в этом году

Наибольшие потери от заражения вирусом понесли медики в столичной территории Дели, где в этом году умерли 128 инфицированных коронавирусом врачей. В восточном штате Бихар число умерших врачей составило 115, в северном штате Уттар-Прадеш - 79.
За минувшие сутки медики Индии зарегистрировали 45 951 новый случай заражения коронавирусом, общее число заразившихся за время эпидемии в стране достигло 30 362 848. Число летальных исходов, связанных с этой инфекцией, возросло за последние 24 часа на 817, это самый низкий уровень за последний 81 день. Общее число умерших составило 398 454.