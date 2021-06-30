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СМИ: в Индии 798 врачей умерли от ковида в этом году

ТАСС
1 час назад
Не менее 798 индийских медиков умерли в первой половине этого года от ковида во время второй волны эпидемии. Об этом в среду сообщает газета Times of India со ссылкой на данные Индийской медицинской ассоциации (IMA).
В Индии 798 врачей умерли от ковида в этом году
Фото: ReutersReuters
Наибольшие потери от заражения вирусом понесли медики в столичной территории Дели, где в этом году умерли 128 инфицированных коронавирусом врачей. В восточном штате Бихар число умерших врачей составило 115, в северном штате Уттар-Прадеш - 79.
В прошлом году по всей Индии от последствий коронавируса умерли 748 медиков.
Обращаясь к индийским врачам по случаю отмечаемого в стране 1 июля Дня медицинского работника, премьер-министр Нарендра Моди подчеркнул решающий вклад медиков в борьбе с распространением коронавируса и в спасении жизней миллионов соотечественников от смертельно опасной инфекции.
За минувшие сутки медики Индии зарегистрировали 45 951 новый случай заражения коронавирусом, общее число заразившихся за время эпидемии в стране достигло 30 362 848. Число летальных исходов, связанных с этой инфекцией, возросло за последние 24 часа на 817, это самый низкий уровень за последний 81 день. Общее число умерших составило 398 454.
В мире,Нарендра Моди,Газета The Times,
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