На Украине обвинили Германию и Францию в «удушении»

Что это означает? Это признание реального факта того, что они в одной упряжке с Россией и разводят нас на пару, — подчеркнул Загородний.
Особенно это касается экономических вопросов. Совместное удушение Украины устраивает всех (за счёт квот, истерик вокруг закона о локализации производств в госзакупках и прочей ереси). Им интересна деиндустриализованная страна, которая не сможет сопротивляться, — указал политолог.
Наш национальный интерес должен быть в приоритете. Как он в приоритете у ЕС и русских. Мы не 100 долларов, чтобы всем нравиться, — считает Загородний.