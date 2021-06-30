СМИ сообщили о резком похудении Ким Чен Ына

По мнению директора Центра исследований Северной Кореи Института Сечжон Чон Сон Чжан, государственные СМИ КНДР сообщили о похудении лидера, чтобы избежать спекуляций о его проблемах со здоровьем и, возможно, показать в целях пропаганды, что «он переутомляется, пытаясь улучшить жизнь людей».

Долгое отсутствие лидера КНДР на публике вызывает опасения уже не в первый раз. Весной 2020 года очередное исчезновение стало поводом для слухов о состоянии его здоровья. Тогда Ким Чен Ын пропал из поля зрения СМИ 11 апреля, новые его фото были опубликованы лишь спустя 20 дней. За это время политик пропустил несколько важных событий, в том числе день рождения «лидера нации» Ким Ир Сена, главный праздник в стране. В некоторых СМИ появлялась информация, что Ким Чен Ын тяжело болен или даже мертв.