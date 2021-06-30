Бразилия приостановила закупку вакцины Covaxin из-за скандала

Правительство Бразилии подписало контракт на покупку 20 миллионов доз вакцины на общую сумму более 320 миллионов долларов, при этом цена дозы была согласована на уровне 15 долларов. Однако в секретной телеграмме бразильского посольства в Нью-Дели отмечалось, что препарат компании Bharat Biotech оценивается примерно в 1,34 доллара. Сенаторы от оппозиции обратились в Федеральный верховный суд, чтобы тот разрешил расследование против президента страны Жаира Болсонару из-за закупки индийской вакцины.