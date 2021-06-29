Соединенных Штатов проблемы. И хотя источник этих проблем — Россия Китай , в своем слабом положении США виноваты сами. А придя к ситуации своей слабости, они не знают даже, сколько воли им понадобится, чтобы выйти из нее, пишет в газете The Hill научный сотрудник Института столетия Христианского университета Колорадо, д-р Уильям Молони.

Если великая держава определяется по ее способностям и послужному списку проецирования военной силы в глобальном масштабе, то великих держав сегодня существует всего три. И становится все более очевидным, что две из них — Китай и Россия — находятся в тесном взаимодействии с общей целью свержения мирового господства Соединенных Штатов. К сожалению, неправильное отношение Америки к своим отношениям с Россией сделало такой исход гораздо более вероятным.

После окончания Холодной войны президенты США стремились поддерживать сносные, хотя и вряд ли сердечные отношения с Россией. В этом веке и Джордж Буш («Я посмотрел в глаза Путину и увидел его душу»), и Барак Обама («После моего избрания я стал более гибким») стремились поддерживать уважительные отношения с президентом России, избегая при этом ненужных провокаций, которые могли бы привести Владимира Путина к выводу, что стратегические и экономические интересы его страны лучше обслуживаются на Востоке, чем на Западе. Однако этот подход резко оборвался, когда Россия внезапно стала центральным элементом жестокой партийной политики США во время президентских выборов 2016 года и продолжала оставаться таковой на протяжении всего пребывания Дональда Трампа в Белом доме. В результате Россия была «назначена» на роль главного врага американской свободы, а американским политикам приходилось демонстрировать, что они будут «жестче по отношению к России», чем их оппоненты.

Китай в течение нескольких лет рассматривал российско-американскую напряженность как прекрасную возможность продвинуть свои собственные антиамериканские настроения путем установления еще более тесных отношений со своими коллегами — авторитарными властями в Москве с помощью таких средств, как огромные энергетические сделки, скоординированная стратегия в международных организациях и все более частые совместные военные учения по всему миру.

В то время как ось Россия — Китай со временем укреплялась, основная система альянсов Америки — НАТО становилась всё слабее. В мартовском опросе, в котором участвовали ведущие государства — члены НАТО, Европейский совет по международным отношениям обнаружил, что подавляющее большинство жителей этих стран считают политическую систему США сломанной и полагают, что Китай скоро вытеснит Америку как самую могущественную страну в мире. А самое тревожное — они уверены, что их страны должны оставаться нейтральными в любом конфликте между США и Китаем или Россией. Излишне говорить, что лидеры этих стран никогда не стали бы публично говорить столь невежливые вещи, но в условиях кризиса немыслимо, чтобы они бросили вызов тем самым людям, которые их избирают.

Таким образом, очевидно, что с окончанием Холодной войны альянс НАТО утратил основную причину своего существования, а за последние 30 лет растерял направленность, согласованность и в конечном итоге готовность рискнуть реальным военным сражением с враждебной сверхдержавой. Это означает, что западные демократии превратились в конфедерацию со слабыми связями, в которой «все говорят, а не действуют», как это во многом описал Уолтер Рассел Мид в недавней колонке Wall Street Journal. «Суровая реальность, — утверждает Мид, — заключается в том, что США и их союзники уступают позиции своим противникам, а баланс сил резко меняется против нас». Заявляя, что Запад забыл, что значит победа, но при этом неплохо умеет проигрывать, он приводит перечень поражений, начиная от «Северного потока — 2» и заканчивая репрессиями Китая в Тибете, Гонконге и Синьцзяне и вторжением России в Грузию и Украину. Полагая, что все это произошло без какой-либо серьезной реакции со стороны союзников, Мид приходит к выводу, что «автократия идет самым быстрым темпом с 1930-х годов и, если Байден не начнет одерживать какие-то конкретные победы, прогресс наших противников ускорится».

Чтобы получить некоторое историческое представление о наших нынешних дилеммах, возможно, полезно вспомнить более раннее время — конец 1960-х годов. Тогда, как и сейчас, страну раздирала на части длительная и проигранная внешняя война (Вьетнам), внутриполитическая поляризация, расовая поляризация, раздоры, убийства и вызвавшие ожесточенные разногласия президентские выборы. В критический переломный момент того беспокойного времени президент Никсон обратился к стране, осудив бушующие в то время братоубийственные битвы. Он предупредил, что если «Соединенные Штаты Америки будут действовать как жалкий беспомощный гигант, то силы тоталитаризма и анархии будут угрожать свободным нациям и свободным институтам по всему миру».