«Путин испытывает загадочную ядерную бомбу»

Британский таблоид The Sun обратил внимание на новость об успешных испытаниях новой российской межконтинентальной баллистической ракеты. Материал вышел под заголовком «Противостояние России НАТО : Путин испытывает загадочную ядерную бомбу и гиперзвуковые двигатели, а блок начинает военные игры в Черном море».

The Sun отмечает, что речь может идти об испытаниях системы «Кедр», которая «предназначена для замены «Ярса» и является очередным шагом в модернизации российского ракетного арсенала».

«Объявление о запуске [ракеты] было сделано, когда военная напряженность в Черном море достигла точки кипения: Москва пообещала потопить британские военные корабли, если те подплывут слишком близко к Крыму», - подчеркивает таблоид.

Украинцев припугнули «третьей мировой» из-за Крыма

Бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун считает, что из-за Крыма может начаться третья мировая война. Как сообщает «Украина 24», Пискуна встревожило, что Россия не разрешает другим кораблям приближаться к полуострову.

«Я думаю, что если бы мы сделали что-то, что затрагивает ситуацию границ Украины в Крыму, то могла бы развязаться очень опасная военная интрига», - заявил бывший генпрокурор.

По его мнению, такая «интрига» может перерасти в масштабный военный конфликт.

«Хор Байдена»: Лавров высмеял ЕС

«В своей статье Лавров назвал лидеров ЕС не более чем подпевалами Байдена, которым передали текст песен перед саммитом. < > Он посетовал, что сразу после встречи в Женеве американцы начали говорить о новых требованиях к Москве и новых санкциях, которые введут, если она их не выполнит», - отмечает издание.

«Вова, выходи»: бизнесмены попытались прорваться к Зеленскому

Протестующие принесли с собой гробы и траурные венки - как символ похорон малого бизнеса. Они опасаются, что украинский малый бизнес будет уничтожен налогами, если не будут приняты меры для защиты упрощенной системы налогообложения. Между активистами и полицейскими произошли столкновения, полиция применила слезоточивый газ.

«Корейцы убиты горем из-за истощенного Ким Чен Ына»

«Убитые горем жители Северной Кореи со слезами на глазах» смотрят на своего «изможденного» лидера Ким Чен Ына рассказал канал Fox News со ссылкой на государственные СМИ КНДР. Издания процитировали местного жителя, который заявил, что корейцы волнуются, так как Ким Чен Ын слишком сильно похудел.