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Украинские националисты устроили акцию протеста против Зеленского

Газета.Ru
12 минут назад
Участники различных украинских националистических организаций и партий устроили акцию протеста рядом со зданием офиса президента Украины.
Украинские националисты устроили акцию протеста против Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Собравшиеся обвиняют Владимира Зеленского в срыве спецоперации по задержанию 33 россиян, которых разыскивает Киев в связи с конфликтом в Донбассе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Несколько сотен человек прибыли на митинг с плакатами "Зеленский - предатель", "Зеленского на нары".
Участники акции также развернули плакат с изображением процессуального документа - "сообщение о подозрении Зеленскому в совершении госизмены".
Митингующие подходили к микрофону и выражали свое недовольство провалом "украинской спецоперации". К офису украинского президента стянули несколько десятков сотрудников правоохранительных органов. 29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян.
По данным белорусской стороны, это - боевики иностранной частной военной компании "Вагнер", которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. В свою очередь, в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты. Позже Киев заподозрил задержанных россиян в причастности к террористической деятельности на территории Украины и запросил экстрадицию данных граждан. 14 августа Минск передал задержанных российской стороне.
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