Украинские националисты устроили акцию протеста против Зеленского

По данным белорусской стороны, это - боевики иностранной частной военной компании "Вагнер", которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. В свою очередь, в МИД России
заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты. Позже Киев заподозрил задержанных россиян в причастности к террористической деятельности на территории Украины и запросил экстрадицию данных граждан. 14 августа Минск передал задержанных российской стороне.