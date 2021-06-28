Пока вы не уснули: Зеленского обвинили в госизмене из-за помощи России

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Киев начнет отбирать землю у россиян
Украинские власти будут отбирать землю у россиян в рамках соответствующего запрета на покупку участков для граждан РФ
, предусмотренного законом об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Земельные участки будут отторгаться в полном соответствии с украинскими нормами закона. Коммерческий оборот сельхозземель на Украине
будет запущен с 1 июля, продавать и покупать сельскохозяйственные участки смогут только граждане страны.
Де-юре и де-факто добровольная: Кремль о вакцинации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
подчеркнул, что обязательной вакцинации для граждан России нет. Регионы вводят такие условия для работы в некоторых отраслях. "Это ситуация де-факто и де-юре такая", - пояснил представитель Кремля.
Помог России: Зеленского обвинили в госизмене
Президента Украины Владимира Зеленского
заподозрили в государственной измене из-за срыва спецоперации по задержанию 33 бойцов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Минске.
По мнению украинских националистов, операция оказалась провальной из-за контактов главы государства с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
. Они пояснили, что украинский лидер фактически совершил преступление, когда поделился с Минском сведениями о ситуации с наемниками.
ЦБ: Доллар останется в международных резервах РФ
Банк России
занимается процессом снижения зависимости российской экономики от иностранных валют, в частности, от доллара, однако американская валюта останется частью международных резервов РФ. заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
.
«Когда мы рассматриваем структуру наших резервов, мы, конечно, принимаем во внимание не только экономические факторы, доходность резервов, степень ликвидности, но и геополитические риски. Но мы считаем, что доллары останутся частью наших резервов», – подчеркнула глава ЦБ.
Суперливень в Москве: таксист "плыл" вместе с машиной по затопленной улице
Очевидцы сняли на видео, как таксист сидит на крыше автомобиля, затопленного в результате обрушившегося на Москву ливня. Он оказался в водной ловушке на пересечении улицы Барклая и Багратионовского проезда. Сегодня в Москве и Подмосковье прошли грозы, сопровождавшиеся сильным ливнем и шквалистым ветром. В Щелково молния ударила в трансформаторную будку, в результате чего та загорелась.
Треть компаний повысят зарплату в 2021 году
36% работодателей намерены поднять заработную плату сотрудникам во втором полугодии 2021 года. Тем не менее, более половины участников опроса (62%) не планируют менять размер зарплаты своим работникам. 2% работодателей намерены и вовсе снизить ее. При этом более половины опрошенных представителей компаний сообщили, что уже подняли заработную плату сотрудникам в 2021 году.
Получить визу в США в России станет невозможно
Посольство США не сможет оказывать консульские услуги, заявил американский посол в России Джон Салливан
. Дипломат объяснил это сокращением персонала консульств.
«После 1 августа у нас здесь будет работать очень мало человек, в силу чего мы не сможем предоставлять консульские услуги, в которых, как я знаю, так нуждаются и американцы, и россияне», - заявил Салливан.
Мишустин заявил о новой системе начисления пенсий
Это позволит гражданам пожилого возраста не ходить по инстанциям и заполнять бумаги. Кроме того, новый механизм разрабатывают в рамках второго этапа стратегии действий в интересах граждан старшего поколения. Перечень мер, направленных на введение более современных видов социального обслуживания, будет расширен.
В Москве приостановили вакцинацию «КовиВаком»
Ранее о закончившемся «КовиВаке» сообщалось 22 июня. Прививку ставили в пяти столичных поликлиниках, попасть на вакцинацию ей можно было только по телефонной записи по телефону. «КовиВак» зарегистрировали в России в конце февраля, третьим по счету. Его промышленное производство запустили в конце марта. К 1 июня в Москву поступило примерно три тысячи доз этой вакцины.
Троих офицеров ФСБ арестовали в Москве
Их обвиняют в хищении 64 миллионов рублей. Перед 235-ым гарнизонным судом предстали начальник отдела полковник Юрий Кравченко
, его заместитель подполковник Артем Сохин и майор Сергей Романов
. По версии следствия, офицеры в 2017-2019 годах заключали контракты со ставропольской фирмой «АсСтрой» на поставку сборно-разборного складского комплекса, вводили в заблуждение руководство УА ФСБ
и заставляли подчиненных «придавать видимость законности своих противоправных действий, заключать новые государственные контракты» с этой фирмой и обеспечивать ее финансирование.
«Все данные о состоянии МакSим в Сети – ложь»: помощница обратилась к поклонникам
Не доверять СМИ, которые распространяют сведения о критическом состоянии певицы МакSим, попросила фанатов артистки ее официальный представитель Яна Богушевская. По ее словам, любая информация, появляющаяся о певице в интернете, является или "спекулированием, или слитыми данными от людей, которые могут продать собственных родителей за копейки». Она также не ждать от семьи певицы каких-либо заявлений.