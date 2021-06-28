Пока вы не уснули: Зеленского обвинили в госизмене из-за помощи России

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Киев начнет отбирать землю у россиян

Украинские власти будут отбирать землю у россиян в рамках соответствующего запрета на покупку участков для граждан РФ , предусмотренного законом об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Земельные участки будут отторгаться в полном соответствии с украинскими нормами закона. Коммерческий оборот сельхозземель на Украине будет запущен с 1 июля, продавать и покупать сельскохозяйственные участки смогут только граждане страны.

Де-юре и де-факто добровольная: Кремль о вакцинации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что обязательной вакцинации для граждан России нет. Регионы вводят такие условия для работы в некоторых отраслях. "Это ситуация де-факто и де-юре такая", - пояснил представитель Кремля.

Помог России: Зеленского обвинили в госизмене

Президента Украины Владимира Зеленского заподозрили в государственной измене из-за срыва спецоперации по задержанию 33 бойцов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Минске.

По мнению украинских националистов, операция оказалась провальной из-за контактов главы государства с президентом Белоруссии Александром Лукашенко . Они пояснили, что украинский лидер фактически совершил преступление, когда поделился с Минском сведениями о ситуации с наемниками.

ЦБ: Доллар останется в международных резервах РФ

Банк России занимается процессом снижения зависимости российской экономики от иностранных валют, в частности, от доллара, однако американская валюта останется частью международных резервов РФ. заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

«Когда мы рассматриваем структуру наших резервов, мы, конечно, принимаем во внимание не только экономические факторы, доходность резервов, степень ликвидности, но и геополитические риски. Но мы считаем, что доллары останутся частью наших резервов», – подчеркнула глава ЦБ.

Суперливень в Москве: таксист "плыл" вместе с машиной по затопленной улице

Очевидцы сняли на видео, как таксист сидит на крыше автомобиля, затопленного в результате обрушившегося на Москву ливня. Он оказался в водной ловушке на пересечении улицы Барклая и Багратионовского проезда. Сегодня в Москве и Подмосковье прошли грозы, сопровождавшиеся сильным ливнем и шквалистым ветром. В Щелково молния ударила в трансформаторную будку, в результате чего та загорелась.

Треть компаний повысят зарплату в 2021 году

36% работодателей намерены поднять заработную плату сотрудникам во втором полугодии 2021 года. Тем не менее, более половины участников опроса (62%) не планируют менять размер зарплаты своим работникам. 2% работодателей намерены и вовсе снизить ее. При этом более половины опрошенных представителей компаний сообщили, что уже подняли заработную плату сотрудникам в 2021 году.

Получить визу в США в России станет невозможно

Посольство США не сможет оказывать консульские услуги, заявил американский посол в России Джон Салливан . Дипломат объяснил это сокращением персонала консульств.

«После 1 августа у нас здесь будет работать очень мало человек, в силу чего мы не сможем предоставлять консульские услуги, в которых, как я знаю, так нуждаются и американцы, и россияне», - заявил Салливан.

Мишустин заявил о новой системе начисления пенсий

Это позволит гражданам пожилого возраста не ходить по инстанциям и заполнять бумаги. Кроме того, новый механизм разрабатывают в рамках второго этапа стратегии действий в интересах граждан старшего поколения. Перечень мер, направленных на введение более современных видов социального обслуживания, будет расширен.

В Москве приостановили вакцинацию «КовиВаком»

Ранее о закончившемся «КовиВаке» сообщалось 22 июня. Прививку ставили в пяти столичных поликлиниках, попасть на вакцинацию ей можно было только по телефонной записи по телефону. «КовиВак» зарегистрировали в России в конце февраля, третьим по счету. Его промышленное производство запустили в конце марта. К 1 июня в Москву поступило примерно три тысячи доз этой вакцины.

Троих офицеров ФСБ арестовали в Москве

Их обвиняют в хищении 64 миллионов рублей. Перед 235-ым гарнизонным судом предстали начальник отдела полковник Юрий Кравченко , его заместитель подполковник Артем Сохин и майор Сергей Романов . По версии следствия, офицеры в 2017-2019 годах заключали контракты со ставропольской фирмой «АсСтрой» на поставку сборно-разборного складского комплекса, вводили в заблуждение руководство УА ФСБ и заставляли подчиненных «придавать видимость законности своих противоправных действий, заключать новые государственные контракты» с этой фирмой и обеспечивать ее финансирование.

«Все данные о состоянии МакSим в Сети – ложь»: помощница обратилась к поклонникам