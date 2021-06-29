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На Украине за сутки выявили 182 случая коронавируса

RT на русскомиещё 1
1 час назад
Число случаев коронавирусной инфекции на Украине за 24 часа возросло на 182 — до 2 234 463. Об этом сообщается сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Службы национальной безопасности и обороны.
182 новых случая коронавируса выявили на Украине
Фото: ReutersReuters
За сутки на Украине скончались девять пациентов с коронавирусом, ещё 582 человека вылечились после инфекции.
Общее число летальных случаев, связанных с COVID-19, возросло до 52 300, число выписанных — до 2 164 374.
Ранее главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что в стране выявлены первые два случая заболевания индийским штаммом коронавируса «дельта».
Депутат Госдумы России Геннадий Онищенко в беседе с Nation News раскритиковал народные методы «лечения» коронавируса.
В мире,Эпидемия,Безопасность,Эпидемия коронавируса,Игорь Кузин,Геннадий Онищенко,Украина,
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