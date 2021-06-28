Меркель запретит британцам въезд в ЕС

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По ее данным, Меркель хочет предложить объявить Великобританию страной, "вызывающей озабоченность", и запретить британцам приезжать в страны ЕС. Уточняется, что этот запрет может коснуться как непривитых, так и вакцинированных граждан Великобритании.

Как сообщил источник газеты в правительстве Соединенного Королевства, ряд стран, в том числе Греция, Испания, Кипр, Мальта и Португалия, намерены выступить против такого предложения со стороны ФРГ.