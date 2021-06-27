В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

МИД Чехии: диалог Москвы и Праги возможен при исключении республики из недружественного списка

Парламентская газета
9 минут назад
Одной из предпосылок политического диалога Чехии с РФ должно быть исключение республики из списка недружественных России стран, заявил глава чешского МИД Якуб Кулганек, передает РИА Новости. По его словам, отношения двух стран должны базироваться на взаимном уважении и носить прагматичный характер.
Прага призвала Москву исключить страну из недружественного списка
Фото: © pixabay.com© pixabay.com
«Невозможно представить, чтобы у нас не было отношений с Россией. Они должны быть построены на взаимном уважении и, насколько возможно, должны носить прагматичный характер. Решение о том, в каком направлении эти отношения будут развиваться, на мой взгляд, должен принять уже следующий состав правительства (утвержденный по итогам парламентских выборов 8-9 октября этого года)», — цитирует агентство Кулганека.
Видео дня
По мнению министра, одной из предпосылок для серьезного политического диалога Чехии с РФ должно быть исключение республики из списка недружественных России стран.
Ранее в воскресенье получила развитие тема инцидента во Врбетице. Так, президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу CNN Prima News заявил, что помимо основной версии о причастности к взрывам боеприпасов на военных складах российских спецслужб, необходимо учесть и вероятность того, что взрывы произошли из-за неумелого обращения с боеприпасами.
Вместе с тем, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш опроверг возможность рассмотрения властями Чехии другой версии произошедшего кроме основной.
«Мы убеждены, что это было акцией российских шпионов. Если кто-то говорит что-то другое, то это нехорошо», — цитирует ТАСС главу чешского правительства.
Напомним, власти Чехии обвинили Россию в причастности к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб.
14 мая, в том числе, в ответ на эти действия, российский кабмин своим распоряжением утвердил перечень недружественных иностранных государств, в который попали Соединённые Штаты Америки и Чешская Республика. Дипмиссия Чехии, согласно документу о недружественных странах, может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России, Соединённые Штаты — ни с кем.
В мире,Якуб Кулганек,Андрей Бабиш,Милош Земан,МИД,CNN,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Москва,Россия,Чешская Республика,Прага,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители