Прага призвала Москву исключить страну из недружественного списка

«Невозможно представить, чтобы у нас не было отношений с Россией. Они должны быть построены на взаимном уважении и, насколько возможно, должны носить прагматичный характер. Решение о том, в каком направлении эти отношения будут развиваться, на мой взгляд, должен принять уже следующий состав правительства (утвержденный по итогам парламентских выборов 8-9 октября этого года)», — цитирует агентство Кулганека.
«Мы убеждены, что это было акцией российских шпионов. Если кто-то говорит что-то другое, то это нехорошо», — цитирует ТАСС главу чешского правительства.