«Россия нарывается»: Болгары пригрозили Москве новой Крымской войной

Болгарское издание «Дневник» опубликовало материал о провокации Британии против России в Черном море. После этого ряд болгарских читателей выступил с антироссийскими комментариями. Так, болгары предупредили Россию об опасности новой Крымской войне ( перевод Иносми).

Фото: Интерпресс / ТАСС Интерпресс / ТАСС

«Россия, похоже, нарывается на новую Крымскую войну. Определенно играет с огнем. Я с нетерпением жду того, что скажут англичане и НАТО».

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Есть и те, кто призывает к санкциям против России:

«Санкции как для Белоруссии + отключение от SWIFT прекрасно отразятся на среднестатистическом русском мужике».

Однако нашлось немало пользователей, которые задаются вопросом, почему британские корабли находятся в Черном море, и не кончится ли противостояние ядерной войной:

«Скоро будет проходить крупное учение НАТО с Украиной в Черном море, так что становится жарче, посмотрим, во что это выльется. От бурного печатания денег по всему миру можно избавиться только с помощью войны, но война между двумя ядерными силами — это, мягко говоря, безумие».



"Это называется «защищать свои границы». Видимо, англичане не слишком сильны в географии", - пишут другие.

Они отмечают, что НАТО нечего делать в Черном море, и альянс должен проводить учения в другом месте.

«Эта «игра» в кошки-мышки может стать роковой для всего мира и обернуться третьей мировой (ядерной) войной, в которой не будет победителей, потому что никто не выживет Пора нам, избирателям, вразумить политиков», - написал один из пользователей.

В среду британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российские пограничники и летчики после неоднократных предупреждений открыли предупредительную стрельбу и выполнили предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.