Шокированы смертью: Семья миллиардера Бурлакова потребовала экспертизы

Семья 72-летнего российского миллиардера Олега Бурлакова
, который скончался от коронавируса, потребовала провести независимую международную экспертизу обстоятельств его гибели, пишет
журнал Forbes.
По его данным, супруга и дочери миллиардера запрашивали информацию, как только узнали, что Бурлаков заболел. Однако ответ на запрос своевременно не был предоставлен.
Близкие Бурлакова признались, что известие о его смерти их шокировало. Поэтому сейчас они намерены привлечь независимого международного эксперта, который установит, при каких обстоятельств скончался бизнесмен.
Бурлаков постоянно проживал с родными в Монако. Однако скончался он 21 июня в Москве, куда прилетал по делам. Тело предпринимателя сих пор находится в российской столице.
В 2018 году СМИ сообщали, что Бурлаков пережил покушение в Москве. Неизвестный якобы подошел к машине бизнесмена и несколько раз выстрелил в стекло, тогда предприниматель не пострадал.
Бурлаков был совладельцом Стройлесбанка
, лакокрасочной фабрики Terpentin и инвестиционно-строительной компании «Импульс». Входил в рейтинг «200 богатейших бизнесменов России — 2021» с оценкой состояния в $650 млн.