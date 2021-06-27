Шокированы смертью: Семья миллиардера Бурлакова потребовала экспертизы

Семья 72-летнего российского миллиардера Олега Бурлакова , который скончался от коронавируса, потребовала провести независимую международную экспертизу обстоятельств его гибели, пишет журнал Forbes.

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По его данным, супруга и дочери миллиардера запрашивали информацию, как только узнали, что Бурлаков заболел. Однако ответ на запрос своевременно не был предоставлен.

Близкие Бурлакова признались, что известие о его смерти их шокировало. Поэтому сейчас они намерены привлечь независимого международного эксперта, который установит, при каких обстоятельств скончался бизнесмен.

Бурлаков постоянно проживал с родными в Монако. Однако скончался он 21 июня в Москве, куда прилетал по делам. Тело предпринимателя сих пор находится в российской столице.

В 2018 году СМИ сообщали, что Бурлаков пережил покушение в Москве. Неизвестный якобы подошел к машине бизнесмена и несколько раз выстрелил в стекло, тогда предприниматель не пострадал.