Трамп: Россия и другие страны «унижают» США

Трамп также добавил, что действующий американский лидер разрушает государство, находясь на посту.
«Джо Байден уничтожает нашу страну перед нашими глазами», - высказался Трамп.
Политик также напомнил о, по его утверждению, катастрофической ситуации с нелегальной миграцией. В связи с этим Трамп обратился ко всем республиканцам, призвав их работать над общей победой на следующих президентских выборах.
Ранее представители Республиканской партии СШАраскритиковали Байдена в роли представителя интересов Соединенных Штатов на саммите с Россией. Дональд Трамп после завершения мероприятия назвал встречу «хорошим днем» для РФ и отметил, что не понимает, что получила Америка в результате переговоров.