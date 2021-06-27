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Трамп заявил, что Россия и другие страны «унижают» США при Байдене

ТК «Звезда»иещё 5
1 час назад
Экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что зарубежные государства «унижают» США в период президентства Джо Байдена. По его словам, этими странами являются Иран, Китай и Россия.
Трамп: Россия и другие страны «унижают» США
Фото: ReutersReuters
Трамп также добавил, что действующий американский лидер разрушает государство, находясь на посту.
«Джо Байден уничтожает нашу страну перед нашими глазами», - высказался Трамп.
Политик также напомнил о, по его утверждению, катастрофической ситуации с нелегальной миграцией. В связи с этим Трамп обратился ко всем республиканцам, призвав их работать над общей победой на следующих президентских выборах.
Ранее представители Республиканской партии США раскритиковали Байдена в роли представителя интересов Соединенных Штатов на саммите с Россией. Дональд Трамп после завершения мероприятия назвал встречу «хорошим днем» для РФ и отметил, что не понимает, что получила Америка в результате переговоров.
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