Исландия первой в Европе снимает все ограничения по COVID

Исландия стала первой страной в Европе, которая решила отменить все внутренние ограничения, введенные из-за сложной ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном сайте правительства. Об этом пишет РИА «Новости»

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Антикоронавирусные меры в стране ввели в марте прошлого года. Сейчас 87 процентов взрослых сделали прививку по меньшей мере первым компонентом вакцины от COVID-19, порядка 60% получили оба компонента.

Как отмечается в публикации, с этого воскресенья жителям Исландии больше не нужно соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски на собраниях.

«Мы возвращаемся к комфортной жизни общества и к тому распорядку, к которому мы так стремились», — сказала министр здравоохранения Свандис Сваварсдоттир.