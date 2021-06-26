Исландия первой в Европе снимает все ограничения по COVID

Исландия
стала первой страной в Европе, которая решила отменить все внутренние ограничения, введенные из-за сложной ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном сайте правительства. Об этом пишет РИА «Новости»
.
Антикоронавирусные меры в стране ввели в марте прошлого года. Сейчас 87 процентов взрослых сделали прививку по меньшей мере первым компонентом вакцины от COVID-19, порядка 60% получили оба компонента.
Как отмечается в публикации, с этого воскресенья жителям Исландии больше не нужно соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски на собраниях.
«Мы возвращаемся к комфортной жизни общества и к тому распорядку, к которому мы так стремились», — сказала министр здравоохранения Свандис Сваварсдоттир.
Кроме этого, с первого июля туристам с сертификатом о вакцинации от коронавируса или справкой о перенесенной инфекции, не потребуется сдавать тест при въезде в страну.