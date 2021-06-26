В Колумбии обстреляли вертолет президента страны

"Вертолет, в котором перемещался президент Иван Дуке, стал целью атаки, когда покидал муниципалитет Сардината, департамент Северный Сантандер. В вертолет было сделано по крайней мере шесть выстрелов, благодаря опыту пилотов и экипажа удалось разрешить ситуацию", - рассказали в эфире.
"Хочу проинформировать страну, что после того, как я завершил работу в Сардинате и мы были близки к приземлению в городе Кукута, президентский вертолет подвергся нападению", - рассказал колумбийский президент на экстренной пресс-конференции.