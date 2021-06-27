Опасная зона: Германия отстранилась от России из-за COVID

В Германию нельзя попасть ни в качестве туриста, ни как родственнику. Въезд разрешен только гражданам и иностранцам, которые имеют вид на жительство. Если раньше второй ПЦР по прилете давал шанс пораньше выйти из карантина, то сейчас два теста обязательны, как и последующий карантин на две недели. Сократить его уже не получится. В правительстве ФРГ говорят, что ужесточение связано с третьей волной коронавируса в России и особо заразным штаммом «дельта». В Германии, которая ожила после локдауна, опасаются очередной волны. Рассказывает корреспондент Business FM в Германии Мария Волкова
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