Опасная зона: Германия отстранилась от России из-за COVID

Предположительно, авиарейсы из России в Германию будут сокращены до нескольких в неделю. Из пяти городов оставят два — Берлин и Штутгарт.

«Красный список» опасных стран во Франции шире, чем в Германии. В него входит 21 страна, в том числе Индия, Бразилия, ЮАР, где зародились новые штаммы уханьского вируса. Во Франции и Германии на индийскую вариацию приходится 10-15% от всех заражений.