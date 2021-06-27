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Россия попала в «красный список» стран по коронавирусу

BFM.RUиещё 3
10 минут назад
Все прибывающие из России должны отсидеть на карантине, даже несмотря на прививку, — это новое условие для въезда в Германию и Францию. Берлин объявил Россию «зоной, подверженной распространению новых вариантов коронавируса». Париж внес РФ в «красный список». Германия вводит новые правила с предстоящего вторника, 29 июня. Во Франции они уже действуют несколько дней.
Опасная зона: Германия отстранилась от России из-за COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В Германию нельзя попасть ни в качестве туриста, ни как родственнику. Въезд разрешен только гражданам и иностранцам, которые имеют вид на жительство. Если раньше второй ПЦР по прилете давал шанс пораньше выйти из карантина, то сейчас два теста обязательны, как и последующий карантин на две недели. Сократить его уже не получится. В правительстве ФРГ говорят, что ужесточение связано с третьей волной коронавируса в России и особо заразным штаммом «дельта». В Германии, которая ожила после локдауна, опасаются очередной волны. Рассказывает корреспондент Business FM в Германии Мария Волкова:
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Мария Волкова, корреспондент Business FM в Германии:
«Это, конечно, все грустно, потому что такие жесткие правила, что даже вакцинированные сидят на карантине по прилете две недели, говорят о том, что не помогает вакцина от мутаций. Об этом пишут в немецкой прессе, и в соцсетях об этом говорят, что, скорее всего, раз такие правила начинают вводить, нас ждет четвертая волна. Тем более что почти каждую неделю список стран с «распространением вариантов вируса» увеличивается. Сейчас там 16 государств, еще вчера их было 14. Кроме России там еще, например, Португалия и Великобритания».
Предположительно, авиарейсы из России в Германию будут сокращены до нескольких в неделю. Из пяти городов оставят два — Берлин и Штутгарт.
Во Франции, где только недавно отменили ношение масок на улице и комендантский час, также ужесточаются правила. Туда можно въехать только «по веским и неотложным причинам». Они не конкретизируются, решение принимают на месте французские пограничники. В Париж из Москвы сейчас летают несколько рейсов в день. Для въезда нужно сделать два теста — перед вылетом и по прилете, рассказывает журналист французской радиостанции RFI Дмитрий Гусев:
Дмитрий Гусев, журналист французской радиостанции RFI:
«В официальных документах французского правительства написано «ПЦР-тест или антигенный-тест» — те самые экспресс-тесты, которые довольно быстро проводятся, и вы получаете результат в течение получаса. Для прибывающих из стран «красной зоны» в аэропорту предусмотрен обязательный антигенный тест на коронавирус. И затем все зависит от того, привиты вы или нет. Если вы привиты, тогда вы обязаны соблюдать семь дней самоизоляции, и если вы не привиты, тогда у вас ситуация немного хуже, вам положен десятидневный карантин, вас полиция, скорее всего, будет проверять по месту жительства, находитесь вы там или нет».
При этом и во Франции, и в Германии привитыми считаются только те, кто получил вакцину одобренную в Евросоюзе, — от Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson. «Спутник» не считается.
«Красный список» опасных стран во Франции шире, чем в Германии. В него входит 21 страна, в том числе Индия, Бразилия, ЮАР, где зародились новые штаммы уханьского вируса. Во Франции и Германии на индийскую вариацию приходится 10-15% от всех заражений.
В мире,Мария Волкова,Дмитрий Гусев,Johnson & Johnson,Pfizer,ЕС,Business FM,Россия,Германия,Франция,
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