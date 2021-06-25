Найдена предсмертная записка IT-магната Макафи

Осенью прошлого года федеральная прокуратура Западного округа американского штата Теннесси распространила заявление, в котором говорилось, что власти США предъявили Макафи обвинения в уклонении от уплаты налогов. В прокуратуре
подчеркивали, что Макафи получил миллионы долларов, в частности, путем операций с криптовалютой, за проведение консультаций и за платные выступления. Как отмечали в ведомстве, в период 2014-2018 годов бизнесмен не предоставил налоговые декларации, хотя получил значительные средства из указанных источников.